Localiza pode aumentar rentabilidade com nova medida do governo para preço de carro

A Localiza pode se beneficiar da nova medida anunciada pelo governo para baratear o preço de carros populares, segundo o Goldman Sachs. O banco de investimento aponta que a medida, dedicada a reduzir de 1,5% a 10,8% o preço final dos carros que custam até R$ 120 mil, pode gerar um crescimento médio anual de 23% no Ebit da empresa até 2025.

Hoje, a maior parte dos veículos da empresa está na faixa dos R$ 90 mil, considerando a média do primeiro trimestre deste ano. A redução, em um primeiro momento, traz um efeito para a frota da empresa, o que pode criar uma turbulência para a companhia em curto prazo e pressionar o lucro líquido, segundo os analistas Bruno Amorim, João Frizo e Guilherme Costa Martins. Porém, na visão deles, em longo prazo, os novos preços de veículos possibilitam à companhia crescer com uma necessidade menor de investimento.

Nos cálculos do Goldman Sachs, a perspectiva otimista é reforçada pela estimativa de que a empresa está barata. A companhia deve ser negociada a um múltiplo de Preço/Lucro de 23 vezes neste ano, mas de 15 vezes no ano que vem — o que vai colocá-la abaixo da média histórica de dez anos de cerca de 21 vezes.

No primeiro trimestre, a Localiza teve um lucro líquido de R$ 604,6 milhões, queda de 19% na comparação anual. Porém, o Ebitda da companhia subiu quase 40% no mesmo período, para R$ 2,6 bilhões, com ganhos em margem nas divisões de aluguel de carros e na de gestão de frotas. O Ebit, no mesmo período, totalizou R$ 1,6 bilhão, crescendo 13% em relação aos primeiros três meses de 2022.