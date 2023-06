Localiza: medida federal para baratear carros novos vai ter impacto de até R$ 650 mi para seminovos

A medida do governo federal para reduzir o preço dos veículos novos até R$ 120 mil está levando algumas companhias a fazerem cálculos. Uma delas foi a empresa de locação de veículos Localiza. Segundo a empresa, a redução prevista força a redução dos preços dos seminovos, uma das operações da companhia.

A companhia calcula que o impacto no segundo trimestre será de R$ 575 milhões e R$ 650 milhões antes de impostos, considerando estimativas preliminares. Isso representa cerca de 1,3% a 1,5% do valor da frota ao final do primeiro trimestre. Na locação de veículos, porém, a empresa não vê impactos.

Menor investimento

Existe, no entanto, um fator que pode beneficiar a companhia: a redução no preço da compra, o que deve reduzir a necessidade de investimento (capex). A medida iniciada em 6 de junho prevê 15 dias de exclusividade para pessoas físicas, havendo a possibilidade de estender este prazo por igual período.

A partir daí, a medida poderá ser expandida para pessoas jurídicas, podendo gerar para a companhia, oportunidade de adquirir carros com preços menores, com duração da medida limitada a 120 dias ou até os descontos concedidos somarem R$ 500 milhões.

"A eventual compra de carros com preços mais baixos poderá reduzir o volume do Capex para crescimento, com efeitos na base de capital e depreciação esperada." Assim, a empresa poderá conseguir renovar seus carros com menor capex líquido. "Além disso, observado o contexto de crescimento da companhia, o capex de expansão também poderá ser reduzido."