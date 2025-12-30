Invest

Localiza cria ações preferenciais e aprova aumento de capital de R$ 2 bilhões

Companhia cria ações preferenciais com direito a voto e anuncia bonificação para acionistas; medida prevê emissão de 41,6 milhões de papéis

Localiza: As novas ações preferenciais darão direito a voto e participação proporcional na distribuição de dividendos, como as ações ordinárias. (Localiza/Exame)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09h58.

A Localiza (RENT3) aprovou nesta segunda-feira, 29, a criação de uma nova classe de ações preferenciais com direito a voto e anunciou um aumento de capital de R$ 2,06 bilhões.

A operação, aprovada em assembleia extraordinária, resultará na emissão de 41.638.625 ações preferenciais que serão distribuídas como bonificação aos atuais acionistas.

As novas ações preferenciais darão direito a voto e participação proporcional na distribuição de dividendos, como as ações ordinárias. Também terão tag along de 100% em caso de mudança no controle da companhia — ou seja, garantem aos minoritários o mesmo preço por ação em uma eventual venda.

O custo atribuído à bonificação será de R$ 49,60 por papel, e as ações preferenciais serão emitidas a partir da capitalização de parte da reserva de lucros da empresa. A distribuição ocorrerá de forma gratuita e proporcional aos detentores de ações ordinárias da companhia.

Quem tiver papéis ordinários até o fim do pregão de 29 de dezembro de 2025 receberá a bonificação. A partir do dia seguinte, os papéis RENT3 passam a ser negociados ex-direitos. As novas ações preferenciais serão creditadas em 5 de janeiro de 2026. A bonificação será feita apenas em números inteiros; frações poderão ser ajustadas entre acionistas em até 30 dias.

As ações preferenciais serão listadas na B3 sob o código RENT4 e começarão a ser negociadas em 30 de dezembro. A companhia solicitou a inclusão temporária no Novo Mercado e recebeu dispensa excepcional de algumas exigências regulatórias, devido à natureza transitória desses papéis.

A Localiza afirmou que seguirá atualizando o mercado sobre o andamento do processo, conforme determina a legislação vigente.

