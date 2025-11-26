Livro Bege do Fed aponta demanda por mão de obra mais fraca nos EUA

O Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), divulgado nesta quarta-feira, 26, aponta que a atividade econômica americana ficou praticamente estável, mas com sinais mais nítidos de enfraquecimento no mercado de trabalho no país em relação ao relatório anterior, de outubro.

O documento, que reúne percepções qualitativas sobre a economia nos 12 distritos do banco central dos EUA, indica que o emprego "diminuiu ligeiramente" no período, com cerca de metade dos distritos registrando menor demanda por mão de obra, entre eles Boston, Nova York, Filadélfia e Dallas.

O Fed também identificou que houve um aumento nos anúncios de demissões, mas ressaltou que muitas empresas têm evitado cortes mais profundos, optando por congelar contratações, substituir apenas posições essenciais ou reduzir o quadro de forma natural.

Há ainda relatos de que parte das companhias também ajustaram a carga horária dos funcionários em vez do número de trabalhadores.

"Algumas empresas observaram que a inteligência artificial substituiu cargos de nível básico ou tornou os trabalhadores existentes produtivos o suficiente para reduzir novas contratações", diz um trecho do Livro Bege.

O levantamento mostra ainda que, embora a busca por trabalhadores tenha arrefecido, empregadores continuam enfrentando dificuldades para preencher algumas vagas qualificadas, além de relatarem impacto da menor oferta de mão de obra imigrante.

Já com relação aos salários, houve um avanço, mas num ritmo modesto, destaca o documento. Em alguns setores, no entanto, como manufatura, construção e saúde, sofreram uma pressão salarial maior devido à oferta mais restrita de mão de obra.

"Além disso, o aumento dos prêmios de seguro saúde continua a exercer pressão ascendente sobre os custos de mão de obra", diz o relatório.

Quanto aos preços, o Livro Bege do Fed apontou alta moderada, com pressão de custos disseminada no varejo e na indústria devido às tarifas de importações impostas aos países pelo governo de Donald Trump.

Alguns distritos também relataram aumento nos gastos com seguros, tecnologia, serviços públicos e saúde. Parte das empresas repassou os custos aos consumidores conforme a intensidade da demanda e a concorrência, enquanto outras enfrentaram compressão de margens.

A expectativa predominante é de que as pressões de custo continuem, embora os planos de reajuste de preços variem de acordo com cada setor.

Mercado aposta em corte de juros nos EUA

A divulgação ocorre a duas semanas da próxima reunião do Fomc, marcada para 9 e 10 de dezembro. Depois da maior paralisação federal da história dos EUA, o shutdown, que deixou o próprio Fed às escuras, os investidores globais vão buscar no Livro Bege pistas sobre o termômetro da economia para projetar como será a próxima decisão de política monetária.

Na ata da decisão do mês passado, que cortou em 0,25 ponto percentual os juros, os membros ado Fomc apontaram preocupação com a inflação ainda distante da meta e com mercado de trabalho desaquecido, mas adicionaram incertezas quanto à possibilidade de um novo corte.

Até o momento, a probabilidade é de que Federal Reserve corte as taxas de juros em 25 pontos-base em dezembro subiu para 85%, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group.