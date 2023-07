Lira negocia reforma tributária, follow-on da BRF e o que mais move o mercado

O Ibovespa iniciará o pregão desta terça-feira, 4, próximo dos 120.000 pontos, após ter subido mais de 1% no último pregão. Queda das expectativas de inflação no boletim Focus e sinais de avanços da reforma tributária na Câmara contribuíram para o movimento do início da semana.

Reforma em negociação

As articulações para a aprovação da reforma tributária seguem em Brasília. À frente das negociações, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem buscado a aprovação do texto ainda nesta semana. Mas por ser um tema sensível a muitos interesses políticos e econômicos, a reforma ainda sofre resistências. Segundo Lira, mudanças poderão ser feitas em troca de apoio para a aprovação do projeto.

Um dos entraves gira em torno da divisão do Fundo de Desenvolvimento Regional, que utiliza desigualdades regionais como um dos critérios, o que favorece os estados do Nordeste. Esse fundo seria criado para compensar eventuais perdas de arrecadação dos estados com o novo regime tributário sobre o pagamento do ICMS, de gestão estadual.

No radar dos investidores ainda estão os avanços na tramitação do novo arcabouço fiscal, que retornou à Câmara após alterações feitas no Senado. Essa discussão, no entanto, deve ficar em segundo plano diante das negociações para a reforma tributária.

Produção industrial

Economistas também deverão repercutir nesta terça os dados da produção industrial referente ao mês de maio, que serão divulgados às 9h. A expectativa é de alta mensal de 0,3% e anual de 1,1%.

Feriado nos EUA

Nos Estados Unidos, o mercado à vista permanecerá fechado devido ao feriado do Dia da Independência. Com o maior mercado do mundo de folga, espera-se por um pregão de menor liquidez nesta terça. No mercado de futuros, que segue aberto, os principais índices de Nova York operam próximos da estabilidade, assim como as bolsas da Europa.

Follow-on da BRF

A BRF anunciou nesta madrugada que fará uma oferta subsequente primária (follow-on) de 500 milhões de ações. A oferta ainda poderá ser acrescida em 100 milhões de ações (20%). A operação deverá movimentar R$ 4,455 bilhões, considerando a cotação do último fechamento, de R$ 8,91. Caso saia o lote adicional inteiro, o montante subiria para R$ 5,346 bilhões. A precificação da oferta está prevista para o próximo dia 13 de julho.