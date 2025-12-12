Lilly testa injeção que reduz um quarto do peso corporal e elimina dor nos joelhos

Um novo medicamento experimental contra a obesidade desenvolvido pela Eli Lilly mostrou resultados robustos em estudo clínico, ajudando pacientes a perder quase um quarto do peso corporal em pouco mais de um ano. Segundo informações da Bloomberg, a molécula retatrutide pode ser o fármaco experimental mais potente já testado para emagrecimento.

No estudo, que avaliou perda de peso e redução da dor causada por osteoartrite de joelho, os pacientes que receberam a dose mais alta do medicamento perderam mais de 23% do peso em 68 semanas. Além disso, os participantes relataram uma queda de 62% na dor no joelho, indicando potencial benefício duplo no tratamento de obesidade associada a condições articulares.

As projeções de Wall Street apontavam para queda de peso entre 20% e 23% e pelo menos 50% de redução na dor. Os resultados superaram as expectativas, e alguns pacientes perderam tanto peso que optaram por abandonar o estudo. As ações da Lilly fecharam em alta de 1,58% em Nova York.

Para Kenneth Custer, presidente da Lilly Cardiometabolic Health, o retatrutide pode se tornar uma opção importante para pacientes que precisam de perda de peso significativa e apresentam complicações como osteoartrite de joelho.

O desempenho reforça a liderança da Lilly no mercado global de obesidade, que deve alcançar 100 bilhões de dólares até 2030. O Zepbound, já comercializado, é hoje o medicamento mais popular da companhia. A farmacêutica busca desenvolver fármacos ainda mais eficazes, mais práticos de administrar ou com menos efeitos colaterais.

O setor segue altamente competitivo. A rival Novo Nordisk chegou a ver suas ações registrarem a maior queda da história após resultados abaixo do esperado do seu medicamento experimental CagriSema, que mostrou perda média de 20,4%, inferior aos 25% prometidos previamente.

O retatrutide combina três hormônios intestinais GLP-1, GIP e glucagon, estratégia que pode gerar respostas ainda mais potentes que as de remédios como Zepbound e Wegovy.

O estudo da Lilly avaliou doses de 9 mg e 12 mg, que também reduziram marcadores de doenças cardíacas e pressão arterial. Alguns pacientes ficaram totalmente livres da dor no joelho ao final das 68 semanas.

Os efeitos colaterais, porém, levaram cerca de 18% dos participantes da dose mais alta a deixar o estudo. Os sintomas mais comuns foram náusea, diarreia e constipação. Mais de 20% dos pacientes relataram disestesia, sensação nervosa desconfortável, geralmente leve.

Pacientes com IMC abaixo de 35 tiveram maior tendência a abandonar o tratamento, incluindo casos em que consideraram a perda de peso excessiva.

Para Daniel Skovronsky, diretor científico da Lilly, nem todos os pacientes necessitam de uma eficácia tão alta, e o retatrutide deve ser mais indicado a pessoas com IMC muito elevado ou com complicações relacionadas à obesidade que exigem uma redução de peso mais intensa.