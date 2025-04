Líder em saúde nos EUA, UnitedHealth cai quase 20% após reduzir projeções de lucro

As ações da multinacional americana UnitedHealth despencaram 19,9% antes da abertura do pregão desta quinta-feira, 17, após a divulgação de um balanço trimestral que frustrou as expectativas do mercado.

A companhia reduziu suas projeções de lucro para 2025, reduzindo a faixa estimada de US$ 29,50 a US$ 30 para US$ 26 a US$ 26,50 por ação.

No primeiro trimestre deste ano, a UnitedHealth registrou lucro líquido de US$ 6,47 bilhões, revertendo o prejuízo de US$ 1,22 bilhão apurado no mesmo período de 2024. Já o lucro ajustado foi de US$ 7,20 por ação, levemente abaixo da projeção média dos analistas, de US$ 7,29.

Mesmo com o aumento da receita, que passou de US$ 99,8 bilhões para US$ 109,6 bilhões, o mercado reagiu de forma negativa à redução das projeções financeiras para o ano.

Segundo a empresa, o principal fator para o corte foi a alta inesperada nos custos médicos dos planos Medicare Advantage, devido ao maior uso de serviços ambulatoriais e consultas médicas.

O CEO da UnitedHealth, Andrew Witty, reconheceu que os resultados ficaram abaixo do esperado e afirmou que a companhia está adotando medidas agressivas para superar os desafios e retomar o ritmo de crescimento sustentável nos próximos anos.

Apesar da revisão negativa, a empresa destacou que os problemas são “altamente tratáveis” e que espera uma recuperação em 2026, apoiada no reajuste das tarifas repassadas pelo governo federal ao programa Medicare Advantage.

A UnitedHealth está sob os holofotes desde dezembro, quando ganhou as manchetes internacionais com o assassinato de Brian Thompson, então CEO da UnitedHealthcare, em Nova York. O americano Luigi Nicholas Mangione foi identificado como o principal suspeito do crime.