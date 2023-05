Li Ning, chinesa de artigos esportivos, investe US$ 460 milhões em sua primeira fábrica inteligente

A Li Ning, gigante chinesa de artigos esportivos, está aumentando o investimento em sua primeira fábrica inteligente. A empresa, sediada em Pequim, investirá 3,3 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 466,8 milhões) para construir sua fábrica na região autônoma de Guangxi Zhuang, no sudoeste da China. A cifra representa um aumento em relação aos 1,5 bilhão de yuans anteriormente anunciados. As instalações incluem uma fábrica inteligente, uma base de cadeia de suprimentos e um centro de pesquisa e desenvolvimento.

A decisão de migrar da terceirização para a construção de suas próprias fábricas permitirá à Li Ning fortalecer o controle de custos e qualidade, o que será benéfico para a reputação da marca, de acordo com o analista do setor Cheng Weixiong, citado pelo Yicai Global.

A Li Ning adquiriu um terreno de 0,4 quilômetro quadrado em Nanning em 2019 com o propósito de construir a fábrica. Na época, a empresa afirmou que o local estaria pronto em cinco anos, e a expectativa era de um retorno anual de 3,5 milhões de yuans (US$ 494.800) por mu de terra, equivalente a aproximadamente 0,66 hectare.

O fundador e presidente da Li Ning, Li Ning, um ex-campeão olímpico de ginástica que batizou a empresa com seu próprio nome, destacou que a construção da fábrica em Guangxi não só beneficiará sua cidade natal, mas também impulsionará os mercados do sul da China e até mesmo do Sudeste Asiático, que possuem logística conveniente e uma mão de obra abundante.

Disputa no setor

No setor de artigos esportivos da China, a Li Ning enfrenta uma forte concorrência. No ano passado, seu lucro líquido aumentou 1,3% em relação ao ano anterior, atingindo 4,1 bilhões de yuans (US$ 579,7 milhões), enquanto a receita registrou um crescimento de 14,3%, totalizando 25,8 bilhões de yuans (US$ 3,7 bilhões), de acordo com seu relatório anual. Em 2022, a empresa inaugurou 466 lojas, elevando o total para 7.603 estabelecimentos.

Apesar desses números, a Li Ning ainda está consideravelmente atrás de sua maior concorrente no país, a Anta. Enquanto a Anta registrou uma queda de 1,7% no lucro líquido em relação ao ano anterior, chegando a 7,6 bilhões de yuans (US$ 1 bilhão), sua receita aumentou 8,8%, atingindo 53,7 bilhões de yuans.