A primeira venda de ações da unidade indiana da LG, no valor de US$ 1,3 bilhão, foi concluída nesta quinta-feira, tornando-se o IPO bilionário mais subscrito em quase 20 anos, com os investidores tentando uma fatia da fabricante de eletrodomésticos.

Segundo a Reuters, investidores apresentaram lances de 4,43 trilhões de rúpias (US$ 49,9 bilhões), atingindo 54 vezes o valor das ações disponíveis. A faixa de preço do IPO variava entre 1.080 e 1.140 rúpias por ação, e o lote foi esgotado poucas horas após a abertura, refletindo o interesse de investidores institucionais e do varejo.

Foi o maior IPO do mercado indiano desde o início da venda de ações da Reliance Power em 2008, segundo a Reuters.

As ações da LG Índia provavelmente farão sua estreia nas negociações em 14 de outubro.

Mercado e perspectivas

O IPO da LG na Índia se tornou a terceira maior oferta pública de ações de 2025 no país, atrás apenas da Tata Capital e da HDB Financial, que atraíram US$ 2,9 bilhões e US$ 19 bilhões em lances, respectivamente.

Especialistas atribuem a forte demanda a expectativas de ganhos rápidos na listagem e perspectivas de crescimento, impulsionadas por incentivos fiscais recentes do governo indiano.

Antes do IPO, a empresa vendeu US$ 392 milhões em ações a investidores âncora, incluindo a BlackRock e fundos de Cingapura e Noruega.