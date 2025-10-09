Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Índia tem maior IPO em quase 20 anos com ações da LG

Venda de ações de US$ 1,3 bilhão supera expectativas e reflete otimismo com crescimento da unidade indiana e incentivos fiscais

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 21h09.

Última atualização em 9 de outubro de 2025 às 21h11.

A primeira venda de ações da unidade indiana da LG, no valor de US$ 1,3 bilhão, foi concluída nesta quinta-feira, tornando-se o IPO bilionário mais subscrito em quase 20 anos, com os investidores tentando uma fatia da fabricante de eletrodomésticos.

Segundo a Reuters, investidores apresentaram lances de 4,43 trilhões de rúpias (US$ 49,9 bilhões), atingindo 54 vezes o valor das ações disponíveis. A faixa de preço do IPO variava entre 1.080 e 1.140 rúpias por ação, e o lote foi esgotado poucas horas após a abertura, refletindo o interesse de investidores institucionais e do varejo.

Foi o maior IPO do mercado indiano desde o início da venda de ações da Reliance Power em 2008, segundo a Reuters.

As ações da LG Índia provavelmente farão sua estreia nas negociações em 14 de outubro.

Mercado e perspectivas

O IPO da LG na Índia se tornou a terceira maior oferta pública de ações de 2025 no país, atrás apenas da Tata Capital e da HDB Financial, que atraíram US$ 2,9 bilhões e US$ 19 bilhões em lances, respectivamente.

Especialistas atribuem a forte demanda a expectativas de ganhos rápidos na listagem e perspectivas de crescimento, impulsionadas por incentivos fiscais recentes do governo indiano.

Antes do IPO, a empresa vendeu US$ 392 milhões em ações a investidores âncora, incluindo a BlackRock e fundos de Cingapura e Noruega.

Acompanhe tudo sobre:LGIPOsÍndia

Mais de Invest

Mega-Sena: veja as dezenas sorteadas do concurso 2.925; prêmio é de R$ 20,4 milhões

O que esperar do preço do petróleo com o fim da guerra na Faixa de Gaza

Ibovespa fecha em queda com dado de inflação e pesquisa eleitoral

Dólar fecha na maior cotação em quase um mês e se reaproxima dos R$ 5,40

Mais na Exame

Minhas Finanças

Mega-Sena: veja as dezenas sorteadas do concurso 2.925; prêmio é de R$ 20,4 milhões

Tecnologia

Os novos AirPods Pro 3, com recurso de tradução simultânea, começam a ser vendidos no Brasil

Mundo

Governo de Israel aprova acordo de paz com Hamas e cessar-fogo deve começar em 24 horas

Casual

Mostra gratuita apresenta 10 filmes do cinema chinês em São Paulo