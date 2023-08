Kuaishou, dona da Kwai, tem alta de 28% em receita no segundo trimestre

A Kuaishou, dona do app Kwai, divulgou nesta terça-feira, 22, os resultados para o segundo trimestre e metade do ano de 2023. O relatório financeiro mostra que a receita total da Kuaishou no segundo trimestre aumentou 27,9% ano a ano, para 27,74 bilhões de yuans, e pela primeira vez registrou um lucro líquido de 1,48 bilhão de yuans durante o período e um lucro líquido ajustado de 2,69 bilhões de yuans, transformando prejuízo em lucro.

No segundo trimestre deste ano, o número médio diário de usuários ativos da aplicação Kuaishou aumentou 8,3% ano a ano para 376 milhões, e o número médio mensal de usuários ativos aumentou 14,8% ano a ano para 673 milhões. A Kuaishou é avaliada em 62,5 bilhões de dólares de Hong Kong e com um valor de mercado de 270,9 bilhões de dólares de Hong Kong.

Dois anos após entrar no mercado de capitais, Kuaishou finalmente entrou em uma fase de lucro. A empresa enfrenta a competição acirrada do Douyin (TikTok chinês), que cresce com o apoio massivo do ecossistema do WeChat. A Kuaishou conta com quase 400 milhões de usuários.

Os dados mostram que a receita do serviço de marketing online da empresa no segundo trimestre alcançou 14,35 bilhões de yuans, um aumento de 30,4% em relação ao ano anterior. A receita de live streaming subiu 16,4% ano a ano para 9,97 bilhões de yuans; e a receita de outros serviços atingiu 3,43 bilhões de yuans, um aumento de 61,4% por ano. Suas contribuições para a receita total foram de 51,7%, 35,9% e 12,4%, respectivamente.

Em comércio eletrônico, o volume total de transações (GMV) da Kuaishou aumentou 38,9% ano a ano para 265,5 bilhões de yuans. Durante a grande promoção de comércio eletrônico de 618, o número de pedidos de comércio eletrônico de Kuaishou subiu quase 40% em comparação com o ano anterior, e o número de compradores saltou quase 30%.

Na teleconferência financeira, o progresso do comércio eletrônico/loja da Kuaishou tornou-se o foco da atenção dos investidores e analistas. Já na conferência de atração de comércio eletrônico deste ano, Kuaishou enfatizou que o comércio eletrônico generalista é uma extensão do campo de conteúdo e também uma área importante da estratégia de operação global de comércio eletrônico de Kuaishou.