Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Kraft Heinz se aproxima de acordo para dividir negócios de alimentos e molhos, diz jornal

Divisão pode incluir ketchup Heinz e mostarda Dijon Grey Poupon; anúncio pode ocorrer na próxima semana

As ações subiram 3% no pregão desta sexta, mas tiveram desvalorização de 18,55% no ano (Arnd Wiegmann/File Photo/Reuters)

As ações subiram 3% no pregão desta sexta, mas tiveram desvalorização de 18,55% no ano (Arnd Wiegmann/File Photo/Reuters)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 20h38.

A Kraft Heinz planeja dividir suas operações em duas unidades direcionadas para alimentos e molhos, conforme informou o Wall Street Journal nesta sexta-feira, 29.

Entre os produtos que permaneceriam na unidade de molhos estão o ketchup Heinz e a mostarda Dijon Grey Poupon. Segundo o jornal, a transação pode ser concluída e anunciada já na próxima semana.

Em julho, a empresa avaliava a possibilidade de separar grande parte de seus negócios com alimentos, incluindo várias marcas da Kraft, em uma nova companhia que poderia ser avaliada em até US$ 20 bilhões.

No mesmo mês, a empresa informou que trabalhava com urgência para estudar opções estratégicas para algumas de suas marcas.

Impacto da separação

De acordo com a Reuters, a Kraft Heinz considera que duas unidades independentes poderiam, juntas, superar o valor de mercado atual da empresa, estimado em cerca de US$ 33 bilhões. O plano ainda pode sofrer alterações até a finalização do acordo.

A empresa foi formada em 2015 após a fusão da antiga Kraft Foods com a HJ Heinz, adquirida em 2013 pela Berkshire Hathaway e pelo fundo de private equity brasileiro 3G Capital. Em maio, a Berkshire Hathaway deixou o conselho da Kraft Heinz.

No final de julho, a fabricante de ketchup divulgou resultados trimestrais acima das expectativas, apoiados pela demanda constante por produtos básicos de despensa e condimentos nos Estados Unidos.

As ações subiram 3% no pregão desta sexta, mas tiveram desvalorização de 18,55% no ano.

Acompanhe tudo sobre:Kraft HeinzAlimentos

Mais de Invest

Cinco meses depois, Spirit Airlines entra com novo pedido de falência nos EUA

Mercado Livre compra farmácia em SP, diz jornal: RD saúde cai 6%

Como funciona a matemática por trás da abertura de capital de uma empresa?

Dólar fecha em alta com pressão pela formação da Ptax

Mais na Exame

Negócios

Milhares de pacotes com camarão são recolhidos de supermercados nos EUA por risco de contaminação

Economia

Governo anuncia projeto de corte de benefícios fiscais e prevê elevar receita em R$ 19,76 bi em 2026

Mercados

Cinco meses depois, Spirit Airlines entra com novo pedido de falência nos EUA

Mundo

Tribunal dos EUA determina que maioria das tarifas implementadas por Trump são ilegais