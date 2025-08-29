Kraft Heinz se aproxima de acordo para dividir negócios de alimentos e molhos, diz jornal

A Kraft Heinz planeja dividir suas operações em duas unidades direcionadas para alimentos e molhos, conforme informou o Wall Street Journal nesta sexta-feira, 29.

Entre os produtos que permaneceriam na unidade de molhos estão o ketchup Heinz e a mostarda Dijon Grey Poupon. Segundo o jornal, a transação pode ser concluída e anunciada já na próxima semana.

Em julho, a empresa avaliava a possibilidade de separar grande parte de seus negócios com alimentos, incluindo várias marcas da Kraft, em uma nova companhia que poderia ser avaliada em até US$ 20 bilhões.

No mesmo mês, a empresa informou que trabalhava com urgência para estudar opções estratégicas para algumas de suas marcas.

Impacto da separação

De acordo com a Reuters, a Kraft Heinz considera que duas unidades independentes poderiam, juntas, superar o valor de mercado atual da empresa, estimado em cerca de US$ 33 bilhões. O plano ainda pode sofrer alterações até a finalização do acordo.

A empresa foi formada em 2015 após a fusão da antiga Kraft Foods com a HJ Heinz, adquirida em 2013 pela Berkshire Hathaway e pelo fundo de private equity brasileiro 3G Capital. Em maio, a Berkshire Hathaway deixou o conselho da Kraft Heinz.

No final de julho, a fabricante de ketchup divulgou resultados trimestrais acima das expectativas, apoiados pela demanda constante por produtos básicos de despensa e condimentos nos Estados Unidos.

As ações subiram 3% no pregão desta sexta, mas tiveram desvalorização de 18,55% no ano.