Klabin distribui R$ 1,11 bi em dividendos e emite novas ações

O conselho de administração da Klabin (KLBN11) aprovou a distribuição de dividendos intercalares no valor total de R$ 1,11 bilhão, conforme comunicado ao mercado nesta segunda-feira, 8.

Os dividendos equivalem a R$ 0,18 por ação ordinária ou preferencial e R$ 0,91 por unit, de acordo com a companhia. O pagamento será realizado em quatro parcelas iguais de R$ 278 milhões cada.

A empresa também anunciou um aumento de capital com bonificação de ações, no valor de R$ 800 milhões. Serão emitidas 61.796.819 novas ações, distribuídas aos acionistas conforme proporção a ser definida.

As medidas visam reforçar a estrutura de capital da empresa e garantir retorno aos investidores por meio de remuneração e valorização patrimonial.