Klabin deve embolsar R$ 600 milhões com cessão de terras para atividade imobiliária

A Klabin (KLBN11) assinou um memorando de entendimentos com um investidor institucional para fazer aportes em duas Sociedades de Propósito Específico (SPEs) - ambas serão controladas pela produtora de papel e celulose. O objetivo dessas SPEs é explorar arrendamento de terras e outras atividades imobiliárias, no Paraná e em Santa Catarina.

A proposta é que a companhia contribua com 30 mil hectares de terras produtivas na operação. O investidor institucional entra com R$ 600 milhões, que serão embolsados pela Klabin no fechamento do acordo, previsto para os próximos 60 dias. Por outro lado, a companhia terá de pagar pelo arrendamento das terras que aportou nas SPEs, nos valores praticados pelo mercado.

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle de EXAME), vê o movimento como ligeiramente positivo para a Klabin. A companhia vem tocando o projeto Plateau, que visa justamente fortalecer a atuação da companhia no setor florestal, nas regiões contempladas pelas SPEs. Os R$ 600 milhões podem representar algum incremento de recursos a esse plano, avaliam os analistas. Além disso, é um suporte à jornada de desalavancagem da companhia, reduzindo a relação entre dívida líquida e Ebitda em 0,1 vez, o que o banco chama de "um pequeno passo na direção certa".

Por outro lado, tendo que pagar o aluguel das próprias terras, a Klabin tende a ver os seus custos com arrendamentos subir mais adiante.

Transações similares no futuro

"A Klabin possui outras terras que poderiam ser utilizadas em transações similares", observam os analistas do BTG, que mantém visão positiva sobre a empresa. Na avaliação do banco, ainda que o cenário para a celulose continue desafiador, os preços parecem estar próximos de um piso.

"Prevemos que a Klabin vai se beneficiar do crescimento de volume em suas principais unidades de negócios, com os lucros previstos para crescer de forma constante no curto prazo. À medida que os projetos Puma II e Figueira aceleram, o crescimento deve continuar, com o mercado subestimando esse potencial, em nossa opinião", diz o relatório do BTG.

Os analistas afirmam observar tendências sólidas, especialmente em kraftliner e caixas de papelão ondulado. E observam que o foco da empresa na redução da alavancagem será essencial para a manutenção de um balanço patrimonial mais saudável. A monetização de ativos florestais deve ajudar a empresa a atingir alavancagem de 3 vezes até o final do ano, uma melhoria considerável frente aos 4,5 vezes registrados em 2024.

Com a companhia sendo negociada atualmente a 6,2 vezes o múltiplo EV/EBITDA para 2025 (contra um histórico justo de 8 vezes), os analistas do BTG enxergam um potencial de valorização interessante para KLBN11, considerando que a recente desvalorização das ações pode ter sido excessiva.

Entenda: o que é uma SPE

Uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) é uma empresa criada para realizar um projeto específico ou um objetivo determinado. Seu foco é limitado a uma atividade concreta, como a construção de um empreendimento, um projeto de infraestrutura, ou a gestão de um ativo. Sua principal característica é a separação dos riscos envolvidos no projeto, protegendo as empresas ou investidores envolvidos de possíveis prejuízos relacionados ao empreendimento.

Por que empresas utilizam SPE

As empresas utilizam SPEs (Sociedades de Propósito Específico) principalmente para isolar riscos de um projeto específico, protegendo suas operações principais de eventuais prejuízos. Elas facilitam a captação de recursos ao limitar o risco ao projeto, além de possibilitar vantagens tributárias e jurídicas em determinados contextos. A criação de uma SPE permite uma gestão focada e especializada, essencial para grandes projetos, e facilita parcerias e joint ventures, onde diversas empresas podem se associar sem afetar suas operações. Além disso, as SPEs são úteis em concursos e licitações, pois atendem a requisitos específicos, proporcionando maior flexibilidade e eficiência na execução de empreendimentos.