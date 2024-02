Klabin anuncia R$ 192 milhões em dividendos

A Klabin anunciou que irá distribuir R$ 192 milhões em dividendos a seus acionistas.

Valor por ação

O valor é equivalente a R$ 0,174 por unit (KLBN11) e a R$ 0, 0,034 por ação ordinária (KLBN3) e preferencial (KLBN4).

Data do pagamento

O pagamento dos valores está previsto para 26 de fevereiro. As ações passão a ser negociadas sem o direito ao recebimento dos dividendos em 16 de fevereiro.

Resultado do quarto trimestre

O anúncio dos dividendos foi feito após o anúncio do resultado do quarto trimestre, em que a empresa apresentou lucro líquido de R$ 370 milhões, 53% a menos que no mesmo período do ano passado.

Confira as últimas notícias de Invest: