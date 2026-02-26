Invest

Kinea leva prêmio de melhor fundo CRI no Melhores do Mercado 2026

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é o mais tradicional ranking de investimentos do país

KNCR11 | Kinea: Fundo ficou em primeiro lugar na categoria CRI da premiação Melhores do Mercado 2026

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17h20.

O KNCR11 da Kinea  ficou em primeiro lugar na categoria CRI da premiação Melhores do Mercado 2026, realizada pela EXAME. Os Certificados de Recebíveis Imobiliários investem em títulos de dívida imobiliária em vez de imóveis físicos.

“A gestão ativa, a diligência na seleção dos ativos, o porte relevante que permite acessar operações exclusivas e customizadas, além do cenário macroeconômico, foram os pontos de maior destaque para o bom retorno em 2025”, afirma Flávio Cagno, sócio e investidor da Kinea. “O portfólio do KNCR se beneficiou dos juros altos, ao mesmo tempo que evitou operações mais arriscadas, permitindo a entrega consistente de rendimentos”.

Os três melhores colocados na categoria CRI da premiação Melhores do Mercado 2026 foram:

1º KNCR11 | Kinea
2º MCCI | Jive Mauá
3º CLIN11 | BTG Pactual

O que é a premiação Melhores do Mercado da EXAME

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é o mais tradicional ranking de investimentos do país. Foi elaborado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), partindo de uma metodologia definida pela EXAME, com a ajuda de especialistas em investimentos. Este ano, o prêmio reconhece a performance de fundos e o trabalho de gestoras em dez categorias.

  • Renda Fixa Crédito Privado
  • Renda Fixa Isento Inflação
  • Renda Fixa Isento CDI
  • Multimercado Macro
  • Long Short
  • Long Bias
  • Long Only
  • CRI
  • Infra
  • Tijolo
