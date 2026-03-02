Kepler Weber fecha acordo de venda para empresa americana e pode sair da B3

A Kepler Weber (KEPL3) anunciou nesta segunda-feira a assinatura de um acordo de venda para a norte‑americana Grain & Protein Technologies (GPT) após cerca de quatro meses de negociação, segundo fato relevante divulgado ao mercado.

Fundada em 1925 e com valor de mercado de R$ 1,32 bilhão, a companhia brasileira está listada na B3 desde 1980, mas poderá deixar a bolsa após a conclusão da operação.

Pelo modelo, todas as ações ordinárias da Kepler Weber serão incorporadas por uma sociedade controlada pela GPT — a GSI Brasil — e pela Alohomora LXXIV Participações.

A GPT, sediada em Illinois, nos Estados Unidos, propôs pagar R$ 11 por ação da empresa brasileira, especializada em soluções para pós‑colheita de grãos.

O tamanho da Kepler

Com sede em Panambi (RS), a empresa tem três fábricas, nove centros de distribuição, cerca de 2 mil funcionários e presença em 53 países. Entre os acionistas, a Trígono Capital tem 15,3% do capital, a família fundadora, 11,59%, e 3,56% estão em tesouraria. Os 69,56% restantes são negociados no mercado.

Impacto para os acionistas

Com a incorporação, cada ação ordinária será substituída, a critério do acionista, por ações preferenciais obrigatoriamente resgatáveis da nova companhia, sem valor nominal. O acordo oferece duas alternativas:

Opção 1 – Somente caixa:

R$ 11 por ação no fechamento;

R$ 1 adicional condicionado a eventos futuros, sendo R$ 0,70 pagáveis em até cinco anos e R$ 0,30 em até dez anos, sujeitos a compensações por eventuais perdas judiciais.

Opção 2 – Caixa + participação:

R$ 8 em dinheiro;

0,4299 quotas da GPT BR;

R$ 1 adicional com as mesmas condições da opção 1.

Os acionistas terão 15 dias após a assembleia para escolher entre as classes A ou B. A ausência de manifestação resultará na alocação automática na Classe A.

O cálculo do valor da operação foi baseado nas demonstrações financeiras de 30 de setembro de 2025, e gastos posteriores poderão reduzir o montante final.

Possível saída da B3

Se aprovada, a operação pode resultar na saída da Kepler Weber do Novo Mercado, com migração do registro para categoria B ou até cancelamento.

O conselho de administração aprovou a minuta da transação, mas condicionou a continuidade à apresentação de comprovação de financiamento e à manifestação formal do Fundo VIII, gerido pela American Industrial Partners (AIP), sobre aporte de capital.

A GPT também exigiu compromisso de voto da Trígono Capital a favor da operação para manter a proposta.

A conclusão ainda depende de aprovação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), da análise do Cade e da confirmação do compromisso de voto. O Itaú BBA foi contratado para emitir fairness opinion, que concluiu pela adequação das relações de troca.

Resultados do quarto trimestre

O anúncio ocorre poucos dias após a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025. A Kepler Weber registrou lucro líquido de R$ 64,8 milhões, alta de 28,5% ante os R$ 50,4 milhões do mesmo período do ano anterior.

O Ebitda caiu 17,7%, para R$ 67,5 milhões, enquanto a receita operacional líquida recuou 13,3%, passando de R$ 460,1 milhões para R$ 398,7 milhões. O lucro por ação avançou 30,9%, de R$ 0,2855 para R$ 0,3736.

No acumulado de 2025, a receita líquida somou R$ 1,5 bilhão, queda de 7,3% na comparação anual, refletindo menor ritmo de investimentos. Apesar disso, o ano registrou o terceiro maior volume de toneladas embarcadas da última década, demonstrando resiliência da demanda.