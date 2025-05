Keo World e BTG lançam plataforma para destravar crédito B2B para PMEs no Brasil

Em um movimento que promete facilitar o acesso ao crédito para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil, a fintech Keo World anunciou, em parceria com o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), o lançamento da plataforma Workeo, voltada para soluções de pagamento e financiamento de estoque no mercado B2B.

A novidade toca numa dor grandes das PMEs no Brasil, que enfrentam dificuldades para acessar crédito de capital de giro.

“O dono de uma empresa agrícola, por exemplo, que precisa pagar uma fatura de US$ 6 mil em insumos, dificilmente vai usar um cartão de crédito tradicional. Essas empresas operam com dinheiro, boleto ou cheque, formas pouco eficientes”, afirma Paolo Fidanza, CEO da Keo World.

Fundada em 2020 e com sede em Miami, a Keo World criou uma rede digital de pagamentos patenteada que funciona 24 horas por dia, nos moldes de uma rede de cartões de crédito, mas adaptada para o universo B2B.

Na prática, ela permite que empresários paguem faturas com cartão de forma rápida, sem os entraves e limites típicos de cartões corporativos tradicionais, como ciclos fixos de fechamento.

“Hoje, uma empresa que precisa quitar uma fatura relevante pode perder até três dias negociando com o banco. Com a Workeo, ela processa o pagamento com poucos cliques e com condições específicas para sua realidade”, diz Fidanza.

A plataforma dispensa modelos fixos de crédito, como categorias gold ou platinum — cada empresa tem seu próprio perfil de taxa, prazo e limite.

Para garantir segurança em operações de alto valor, a infraestrutura da Workeo foi construída com tecnologia blockchain.

“Um diretor da área financeira de uma empresa pode pagar uma nota fiscal dentro da plataforma da KEO no valor R$ 100 milhões em poucos cliques”, conta o country manager, Tomás Guzmán.

Flexibilidade no fluxo de caixa e alcance internacional

Um dos diferenciais da Workeo está na flexibilidade de prazos. Tanto fornecedores quanto compradores podem escolher quando desejam receber ou pagar — no dia da compra ou 30 dias depois, por exemplo.

A solução também permite o financiamento global de estoque em múltiplas moedas e liquidação de faturas em tempo real, mesmo quando o fornecedor não oferece crédito.

A plataforma oferece financiamento de até 90 dias por fatura, aumentando a previsibilidade financeira e gerando eficiência nas operações das empresas-clientes.

Ao substituir processos manuais por uma experiência 100% digital, impulsionada por inteligência artificial, a plataforma contribui para otimizar o fluxo de caixa, reduzir custos operacionais e aumentar o poder de compra das PMEs.

Com operações já consolidadas no México e no Canadá — onde transacionou mais de US$ 1 bilhão em três anos — a Keo World agora aposta no Brasil como principal frente de expansão.

A meta é atingir o mesmo volume em apenas um ano. Atualmente, cerca de 150 empresas brasileiras já utilizam a Workeo.

Segundo Fidanza, a entrada no mercado brasileiro também tem um componente social. “Quando uma PME cresce, ela gera emprego. Nosso objetivo é apoiar esse movimento com acesso a crédito inteligente e personalizado.”

Parceria com o BTG Pactual

No Brasil, a operação será financiada por meio de um fundo estruturado pelo BTG Pactual, que entra com o capital e apoia a execução financeira da plataforma.

“O BTG foi um super aliado. Somos empresas com os mesmos valores, que visam inovação e possuem uma postura de ajudar o segmento empresarial, e nos encontramos com uma visão em comum”, conta Paolo Fidanza.

Gabriel Motomura, sócio e co-head do BTG Pactual Empresas, ressalta o papel da tecnologia na democratização do crédito corporativo. “Estamos comprometidos em oferecer soluções inovadoras que atendam às reais necessidades das empresas brasileiras. A parceria com a Keo World é um passo importante nessa direção.”

O anúncio oficial da Workeo ocorreu na quinta-feira, 29, em evento com especialistas do setor público e privado.

Entre os convidados estavam Hector Shibata, Chief Digital Finance do IFC; José Alberto Limas, cônsul-geral interino do México em São Paulo; Pierre Ziade, diretor titular da Fiesp para MPEs e Indústria; e o senador Hiran Gonçalves (RR).