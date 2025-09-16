Invest

Justiça impede Trump de afastar diretora do Fed às vésperas de decisão sobre juros

Tribunal de apelações manteve Lisa Cook no cargo enquanto processo contra sua demissão segue em andamento

Lisa Cook e Donald Trump: economista processa presidente após acusações de fraude hipotecária, que ela nega (Saul Loeb e Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 06h43.

A disputa entre a Casa Branca e o Federal Reserve (Fed) ganhou novo capítulo nesta segunda-feira, 15, quando um tribunal de apelações em Washington bloqueou a iniciativa do presidente Donald Trump de remover a diretora Lisa Cook de seu cargo. A decisão ocorreu horas antes da aguardada reunião do Fed nesta terça e quarta-feira, em que será decidida a nova taxa de juros.

O tribunal, dividido por 2 a 1, confirmou que Cook pode continuar exercendo suas funções enquanto o processo judicial segue em andamento. A decisão mantém em vigor a liminar expedida pela juíza Jia Cobb, em 9 de setembro, que já havia considerado que a tentativa de demissão provavelmente violava a lei. Trump ainda pode recorrer à Suprema Corte.

Enquanto Cook tenta assegurar sua permanência, o economista Stephen Miran foi confirmado pelo Senado como novo integrante do conselho do Fed, em vaga deixada por Adriana Kugler. A aprovação foi acelerada pelos republicanos em meio à pressão de Trump para que o banco central reduza os juros.

Segundo pesquisa da Bloomberg, investidores e economistas projetam um corte de 0,25 ponto percentual na reunião desta quarta-feira.

Tentativa de demissão de Cook

Cook entrou com ação contra Trump no mês passado, após o presidente anunciar sua demissão com base em acusações de fraude hipotecária. Ela nega as alegações. A defesa argumentou que qualquer decisão que a impedisse de participar da reunião poderia gerar instabilidade nos mercados.

O tribunal de apelações entendeu que o governo falhou em oferecer a Cook o devido processo legal antes de tentar afastá-la, sem notificá-la formalmente das acusações ou oferecer oportunidade de defesa. Os juízes J. Michelle Childs e Bradley Garcia, nomeados por Joe Biden, votaram contra a Casa Branca; Greg Katsas, indicado por Trump, ficou vencido.

As acusações contra Cook foram levantadas por Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA), que a acusou de listar de forma irregular imóveis em Michigan e Geórgia como residência principal em 2021 para obter condições mais favoráveis de crédito. Posteriormente, ele acrescentou um terceiro imóvel em Massachusetts. Documentos divulgados pela imprensa americana sobre a casa na Geórgia indicam, no entanto, que Cook informou ao banco se tratar de uma propriedade de férias.

A senadora democrata Elizabeth Warren elogiou a decisão, chamando-a de rejeição a uma “tentativa ilegal” de Trump de influenciar o banco central.

