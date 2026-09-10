Juros na Europa, inflação nos EUA e serviços no Brasil: o que move os mercados

Os mercados chegam à quinta-feira, 10, com os investidores ainda digerindo a piora do cenário externo observada na sessão anterior. O Ibovespa caiu 0,94%, aos 185.608 pontos, enquanto o dólar avançou 0,51%, a R$ 5,116, em meio à alta do petróleo e ao aumento das tensões no Oriente Médio.

Agora, a agenda econômica concentra as atenções em indicadores de inflação nos Estados Unidos, na decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE) e em novos dados sobre a atividade brasileira.

O que acompanhar

No Brasil, o principal destaque da manhã é a divulgação dos dados de serviços pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Às 9h, o órgão apresenta o desempenho do setor em julho. Em junho, o volume de serviços ficou estável na comparação mensal e avançou 2% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

O resultado será acompanhado para medir a força da atividade econômica brasileira e pode ajudar a calibrar as expectativas dos investidores para a economia doméstica. No mesmo horário, o IBGE divulga os dados da produção industrial regional de julho.

A agenda brasileira ainda conta com os Indicadores Industriais da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e com o Índice ABCR de agosto, que mede o fluxo de veículos nas rodovias. Em julho, o indicador da ABCR ficou estável na comparação mensal.

No campo monetário, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa entre 10h30 e 14h da 2ª Reunião dos Ministros das Finanças e Presidentes dos Bancos Centrais do BRICS, em Mumbai, na Índia. O compromisso é fechado à imprensa e ocorre dentro das regras de silêncio do Comitê de Política Monetária (Copom).

Fora do Brasil, o principal indicador do dia para os mercados é o índice de preços ao produtor (PPI) dos Estados Unidos, divulgado às 9h30 pelo Bureau of Labor Statistics. Em julho, o índice ficou estável na comparação mensal e acumulou alta de 4,7% em 12 meses. Para agosto, o mercado projeta avanço de 0,3% na comparação mensal.

O núcleo do PPI, que exclui itens mais voláteis como alimentos e energia, também será observado de perto. O indicador subiu 0,2% em julho, e a expectativa é de uma alta de 0,3% em agosto. Na comparação anual, o núcleo acumulou alta de 4,2% em julho, enquanto a projeção para agosto é de 4,7%.

No mesmo horário, às 9h30, serão divulgados os pedidos semanais de seguro-desemprego nos EUA. Na última leitura, os pedidos iniciais somaram 206 mil, e a expectativa é de 205 mil. Já os pedidos contínuos ficaram em 1,779 milhão, com projeção de 1,780 milhão nesta divulgação.

Na Europa, a principal parada da agenda é a reunião do Banco Central Europeu. Às 9h15, a autoridade divulga sua decisão de política monetária e as taxas de juros. Na sequência, às 9h45, a presidente do BCE, Christine Lagarde, concede entrevista coletiva.

O mercado também acompanha a taxa de facilidade permanente de depósito e a declaração de política monetária, que traz comentários sobre as condições econômicas e as decisões relacionadas à política monetária. Após a decisão, as falas de Lagarde serão importantes para indicar como o BCE enxerga os próximos passos dos juros na região.

A Turquia também divulga nesta quinta-feira sua decisão de política monetária.

O petróleo continua entre os principais pontos de atenção depois da forte piora do cenário geopolítico na sessão anterior. Às 13h, a Energy Information Administration divulga os estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos. Na última divulgação, os estoques recuaram 4,450 milhões de barris.

A evolução dos preços da commodity ganhou ainda mais importância depois dos ataques dos houthis, grupo apoiado pelo Irã, a instalações sauditas de petróleo e energia. O movimento colocou em dúvida os embarques pela região do Mar Vermelho e contribuiu para levar o petróleo acima dos US$ 100 pela primeira vez desde julho.

No mercado de renda fixa americano, outro evento que pode mexer com os mercados é o leilão de Treasuries de 30 anos, às 14h. No Brasil, o Tesouro realiza às 11h30 leilão de NTN-F e LTN.

Ainda nos Estados Unidos, às 11h, serão divulgados os dados de vendas de casas usadas. Em julho, foram vendidas 4,06 milhões de unidades, e a projeção para agosto é de 4,03 milhões, uma queda de 1,7% em relação ao mês anterior.

Às 17h30, o Federal Reserve (Fed) divulga seu balanço patrimonial. Na última divulgação, o total foi de US$ 6,737 bilhões.

Eleição brasileira

Além da agenda econômica, a política doméstica também pode influenciar o comportamento dos ativos. Nesta quinta-feira, estão previstas novas pesquisas eleitorais para a disputa presidencial, incluindo levantamentos da AtlasIntel, Futura e PoderData.

A AtlasIntel também divulga pesquisas de intenção de voto para governos e Senado em Santa Catarina, Roraima, Mato Grosso, Sergipe, Pernambuco, Amapá e Paraná. O Real Time Big Data apresenta levantamentos para governos e Senado no Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Roraima e Mato Grosso do Sul.