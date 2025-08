Julho fecha com pior desempenho do Ibovespa em 2025 e queda histórica do dólar desde 2016

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, fechou o mês de julho com queda de 4,17%, registrando seu pior desempenho no ano e a maior baixa desde dezembro de 2024, quando caiu 4,28%. No mesmo mês, o dólar comercial (Ptax) valorizou-se 2,66%, mas acumula desvalorização de 9,53% no ano, indicando sua pior performance anual desde 2016, de acordo com levantamento da consultoria Elos Ayta.

Essa queda reflete fatores como a desaceleração econômica dos Estados Unidos, redução das taxas de juros e melhora na percepção fiscal do Brasil.

Outros índices da bolsa também registraram perdas no mês. O índice Small Caps, que reúne empresas de menor capitalização, liderou as perdas, com recuo de 6,36%, registrando seu pior desempenho mensal desde dezembro de 2024, quando teve queda de 7,83%. O IDIV, que agrega ações de empresas reconhecidas por distribuir bons dividendos, caiu 2,97%, apresentando sua pior marca no ano.

Índices e ativos que se destacaram em julho

Apesar do cenário negativo para a renda variável, ativos como as criptomoedas e os BDRs mostraram resiliência em julho. O bitcoin teve valorização de 12,01%, enquanto o índice BDRX, que reflete os BDRs negociados na B3, subiu 6,15%. O desempenho positivo desses ativos reforça o interesse por alternativas fora do mercado acionário tradicional, conforme pontuado no estudo.

No acumulado de 2025 até julho, o ouro destaca-se com valorização de 26,64%, influenciado pelo receio global com ativos de risco e incertezas macroeconômicas. As Small Caps acumulam alta de 18,38%, seu melhor resultado desde 2019, enquanto o bitcoin apresenta valorização anual de 11,49%, consolidando-se como opção para diversificação de carteira.

O Ibovespa mantém alta de 10,63% no ano, refletindo recuperação em meio a condições voláteis, e os índices IDIV e IFIX, principal índice do mercado imobiliário, também apresentam ganhos sólidos, de 10,33% e 10,27%, respectivamente.

Cenário

O dólar Ptax continua sua trajetória de queda no ano, pressionado pela melhora das condições econômicas brasileiras e pela redução das taxas de juros nos Estados Unidos. De acordo com a consultoria, essa queda cambial reacende o debate sobre diversificação de investimentos e exposição cambial para investidores brasileiros.

Nos últimos 12 meses até julho, o estudo pontuou que a moeda norte-americana é o único indicador com rentabilidade negativa, com recuo de 1,06%. Em contraste, o bitcoin lidera o desempenho, com alta de 78,71%, impulsionada pela maior adoção institucional e expectativa de cortes nos juros americanos. O ouro e o índice BDRX também registram ganhos expressivos, de 36,55% e 18,54%, respectivamente.