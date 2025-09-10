Julgamento de Bolsonaro, IPCA e inflação nos EUA: o que move os mercados

A agenda desta quarta-feira, 10, é marcada pelo prosseguimento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe em 2022.

Após o voto de mais de cinco horas do relator Alexandre de Moraes, que defendeu a condenação de todos os acusados, e do voto do ministro Flávio Dino, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal retoma a sessão às 9h com a leitura dos votos de Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

O julgamento no STF ocorre sob pressão internacional, depois que a Casa Branca enviou novos alertas sobre possíveis sanções.

No campo econômico, a agenda também é carregada. Às 8h, a FGV divulga a primeira prévia do IGP-M de setembro. Às 9h, sai o IPCA de agosto, que deve registrar variação negativa, segundo expectativa de analistas.

Mais tarde, às 14h30, o Banco Central publica o fluxo cambial semanal.

Radar internacional

Nos Estados Unidos, o foco está nos indicadores de inflação. Às 9h30 será divulgado o índice de preços ao produtor (PPI) de agosto, considerado prévia do CPI, que sai amanhã.

O dia ainda traz os estoques no atacado de julho às 11h, os estoques semanais de petróleo do Departamento de Energia às 11h30.

No campo político, está prevista a votação no Comitê Bancário do Senado, às 11h, da indicação de Stephen Miran para o Federal Reserve.

Na Ásia, os investidores acompanham a reunião do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, na China.

Já na Europa, os mercados operam em alta, com a varejista Inditex, dona da Zara, impulsionando o setor de varejo após divulgar resultados acima das estimativas. Por volta das 8h10 (horário de Brasília), as ações da empresa subiam mais de 6,4%.