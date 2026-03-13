Juiz bloqueia intimações em investigação criminal contra o presidente do Fed

O juiz federal James Boasberg decidiu bloquear intimações direcionadas ao Federal Reserve (Fed) no âmbito de uma investigação criminal contra o presidente da instituição, Jerome Powell.

A decisão judicial suspende medidas adotadas por promotores ligados ao escritório da procuradora federal de Washington, Jeanine Pirro. O teor da decisão consta em documento divulgado nesta sexta-feira.

Na decisão, Boasberg questionou a justificativa para as medidas adotadas pelos promotores. "Os promotores emitiram essas intimações com um propósito legítimo? O Tribunal considera que não", escreveu Boasberg.

Segundo o magistrado, o material analisado indica que as intimações teriam outra finalidade. "Há ampla evidência de que o propósito dominante (senão único) das intimações é assediar e pressionar Powell para que ele ceda às pressões do presidente ou renuncie ao cargo, abrindo caminho para um presidente do Fed que o faça", escreveu o juiz.

Boasberg também apontou ausência de evidências de irregularidades por parte de Powell. "Por outro lado, o governo não apresentou nenhuma prova de que Powell tenha cometido qualquer crime além de desagradar o presidente", escreveu Boasberg.

A investigação foi conduzida por promotores vinculados ao gabinete de Jeanine Pirro, procuradora federal em Washington, D.C. Segundo a emissora CNBC, Pirro planeja recorrer da decisão judicial e deve apresentar uma atualização sobre o caso ainda nesta sexta-feira.

"Os promotores emitiram essas intimações com um propósito legítimo? O Tribunal considera que não", escreveu Boasberg. Paralelamente, o senador republicano Thom Tillis, da Carolina do Norte, anunciou que pretende manter o bloqueio à indicação de Kevin Warsh, nome escolhido pelo presidente Donald Trump para substituir Powell no comando do Federal Reserve.

Tillis afirmou que não suspenderá o bloqueio à indicação até que a investigação contra Powell seja concluída.

Powell informou ter tomado conhecimento da investigação conduzida pelo gabinete de Pirro. O caso estaria relacionado às reformas da sede do Federal Reserve e ao depoimento do presidente da instituição à Comissão Bancária do Senado sobre o projeto.

Em publicação na rede social X, Tillis comentou a decisão judicial. "Esta decisão confirma o quão frágil e frívola é a investigação criminal contra o presidente Powell, e nada mais é do que um ataque fracassado à independência do Fed".

O senador também acrescentou: "Todos sabemos como isso vai terminar, e o Ministério Público Federal do Distrito de Columbia deveria evitar mais constrangimentos".