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Juiz bloqueia intimações em investigação criminal contra o presidente do Fed

Decisão judicial suspende medidas adotadas por promotores ligados ao escritório da procuradora federal de Washington

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de março de 2026 às 16h40.

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O juiz federal James Boasberg decidiu bloquear intimações direcionadas ao Federal Reserve (Fed) no âmbito de uma investigação criminal contra o presidente da instituição, Jerome Powell.

A decisão judicial suspende medidas adotadas por promotores ligados ao escritório da procuradora federal de Washington, Jeanine Pirro. O teor da decisão consta em documento divulgado nesta sexta-feira.

Na decisão, Boasberg questionou a justificativa para as medidas adotadas pelos promotores. "Os promotores emitiram essas intimações com um propósito legítimo? O Tribunal considera que não", escreveu Boasberg.

Segundo o magistrado, o material analisado indica que as intimações teriam outra finalidade. "Há ampla evidência de que o propósito dominante (senão único) das intimações é assediar e pressionar Powell para que ele ceda às pressões do presidente ou renuncie ao cargo, abrindo caminho para um presidente do Fed que o faça", escreveu o juiz.

Boasberg também apontou ausência de evidências de irregularidades por parte de Powell. "Por outro lado, o governo não apresentou nenhuma prova de que Powell tenha cometido qualquer crime além de desagradar o presidente", escreveu Boasberg.

A investigação foi conduzida por promotores vinculados ao gabinete de Jeanine Pirro, procuradora federal em Washington, D.C. Segundo a emissora CNBC, Pirro planeja recorrer da decisão judicial e deve apresentar uma atualização sobre o caso ainda nesta sexta-feira.

"Os promotores emitiram essas intimações com um propósito legítimo? O Tribunal considera que não", escreveu Boasberg. Paralelamente, o senador republicano Thom Tillis, da Carolina do Norte, anunciou que pretende manter o bloqueio à indicação de Kevin Warsh, nome escolhido pelo presidente Donald Trump para substituir Powell no comando do Federal Reserve.

Tillis afirmou que não suspenderá o bloqueio à indicação até que a investigação contra Powell seja concluída.

Powell informou ter tomado conhecimento da investigação conduzida pelo gabinete de Pirro. O caso estaria relacionado às reformas da sede do Federal Reserve e ao depoimento do presidente da instituição à Comissão Bancária do Senado sobre o projeto.

Em publicação na rede social X, Tillis comentou a decisão judicial. "Esta decisão confirma o quão frágil e frívola é a investigação criminal contra o presidente Powell, e nada mais é do que um ataque fracassado à independência do Fed".

O senador também acrescentou: "Todos sabemos como isso vai terminar, e o Ministério Público Federal do Distrito de Columbia deveria evitar mais constrangimentos".

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