JPMorgan vê otimismo de clientes com Treasuries em nível recorde

Os investidores mais ativos do mercado de Treasuries americanos estão mais otimistas do que nunca de que os títulos se apreciarão e as taxas cairão, segundo uma pesquisa semanal realizada pelo JPMorgan desde 1991.

A sondagem do gigante de Wall Street junto aos clientes mais ativos no mercado de dívida dos EUA mostrou que 78% deles tinham posicionamento comprado na semana encerrada em 27 de novembro, o maior nível da história da pesquisa, ante 56% na semana anterior. Os restantes estavam neutros.

A mudança de sentimento segue ganhos robustos com títulos do Tesouro americano, que deram retorno de 3,1% este mês até segunda-feira, segundo o Bloomberg Treasury Index. Se for mantido, esse seria o maior ganho mensal em mais de quatro anos. O índice registrou perdas nos últimos dois anos em meio ao aperto monetário do Federal Reserve.

A aumento de juros levou os compradores a exigirem rendimentos cada vez mais altos, que são obtidos comprando os títulos a descontos cada vez maiores. Essa tendência parece ter atingido o pico em outubro e se reverteu este mês.

O yield do título de 10 anos atingiu uma máxima de vários anos em outubro, de 5,02%. Este mês a taxa já recuou para cerca de 4,35%.

