JPMorgan prevê petróleo a US$ 120 por barril com escalada de tensões entre Irã e Israel

Os preços do petróleo dispararam após os ataques aéreos massivos de Israel contra o Irã, nesta sexta-feira, 13, acendendo um alerta global sobre a segurança do fornecimento de energia.

O JPMorgan, que já previa uma possível escalada em relatório divulgado na quinta-feira, 12, agora alerta que os preços podem atingir até US$ 120 por barril se o conflito se intensificar, colocando em risco a estabilidade dos mercados e do comércio global de petróleo. A alta súbita no preço do barril, que superou a marca de US$ 71,5 na sexta, reflete as crescentes preocupações com a interrupção das rotas de fornecimento no Oriente Médio, especialmente no Estreito de Ormuz, crucial para o transporte global de petróleo.

Antes do ataque, os preços do petróleo estavam em um ciclo de queda de 12,4% no ano, pressionados por expectativas de crescimento econômico mais lento e aumento dos estoques de petróleo. Mas a escalada das tensões no Oriente Médio muda rapidamente esse cenário. O JPMorgan destaca que, caso o conflito se estenda e afete outros grandes produtores, o impacto nos preços será imediato e exponencial, com uma alta de curto prazo que poderia superar os US$ 120 por barril.