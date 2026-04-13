JPMorgan mantém visão otimista para ações mesmo sem acordo no Oriente Médio

A mesa de operações do JPMorgan manteve uma avaliação otimista para o mercado de ações no curto prazo, mesmo após o fracasso das conversas entre Estados Unidos e Irã. Segundo os traders do banco, o principal fator por trás dessa leitura é o avanço nas medidas para normalizar o estrangulamento da cadeia de suprimentos no Estreito de Ormuz.

Além disso, a instituição aponta três pilares que sustentam a perspectiva positiva: um quadro macroeconômico considerado resiliente, com base na solidez dos balanços de famílias e empresas e, também, nos possíveis ventos favoráveis vindos do One Big Beautiful Bill Act, pacote fiscal do governo Trump, e da produtividade do trabalho; expectativas fortes para os lucros corporativos; e um regime tarifário em que as tarifas efetivas líquidas continuam em tendência de queda.

Na avaliação da mesa, as quedas observadas no início do pregão desta segunda-feira, 13, podem representar uma oportunidade de compra. Os futuros do Dow Jones Industrial Average recuavam cerca de 400 pontos, ou 0,9%, enquanto os contratos ligados ao S&P 500 e ao Nasdaq-100 caíam 0,5% cada.

Apesar do tom construtivo, o banco reconhece riscos relevantes para o cenário. Entre eles estão a possibilidade de fracasso na resolução do conflito e escalada da guerra, lucros corporativos mais fracos do que o esperado — especialmente entre empresas de mega e grande capitalização — e um salto nos rendimentos dos títulos impulsionado por expectativas mais elevadas de inflação.

Os traders também afirmaram considerar provável que, com a retomada das conversas, o cessar-fogo de duas semanas seja estendido ou que um acordo seja fechado antes do prazo final.

Petróleo dispara após ruptura das negociações

Os preços do petróleo avançaram com força nesta segunda-feira após os Estados Unidos anunciarem que imporiam um bloqueio ao Ormuz depois do rompimento das negociações de paz. O West Texas Intermediate (WTI) saltou 7%, voltando a ser negociado acima de US$ 100 por barril.

Preferência por small caps, tecnologia e cíclicas

No seu posicionamento, a mesa destacou preferência por ações de small caps, além de papéis de tecnologia e setores cíclicos.

Após conversas com clientes, de acordo com a CNBC, os traders também observaram que muitos investidores avaliam que o grupo conhecido como “Sete Magníficas” pode estar “barato demais”. O conjunto reúne Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet e Tesla.

Segundo dados da FactSet, divulgado pela CNBC, todas essas empresas — com exceção da Tesla — são negociadas entre 20 e 29 vezes o lucro projetado. A fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk apresenta múltiplo superior.