JPMorgan incluirá Índia em índice usado por fundos de emergentes

O JPMorgan incluirá os títulos soberanos da Índia em seu índice de referência de mercados emergentes, um evento que pode atrair bilhões de dólares em fluxos estrangeiros e aumentar o crescente destaque do país entre as nações em desenvolvimento.

Enquanto a China é alvo de preocupações dos investidores e tensões com os EUA, a Índia tem atraído capital internacional com seu crescimento econômico acima dos pares e se torna cada vez mais um contraponto na Ásia, tanto no campo geopolítico quanto para empresas como a Apple.

Os títulos indianos entrarão para o JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets, que baliza a alocação de vários fundos globais, a partir de 28 de junho de 2024. A nação terá um peso máximo de 10% no índice, disse o banco.

Títulos para estrangeiros

A decisão segue a introdução pelo governo indiano de títulos que podem ser detidos na totalidade por estrangeiros em 2020, junto com medidas para ajudar investimentos estrangeiros, disse a equipe do banco liderada pela chefe global de pesquisa de índices Gloria Kim.

“Os investidores estrangeiros terão acesso a um mercado grande e impulsionado por fatores próprios”, afirmou Nagaraj Kulkarni, codiretor de taxas asiáticas no Standard Chartered, em Singapura. Ele espera que a decisão gere fluxos de até US$ 25 bilhões até março de 2025.

Investidores estrangeiros compraram US$ 3,5 bilhões em dívida indiana este ano, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Do lado das ações, a Índia tem sido um dos principais destinos de investimento entre os mercados emergentes este ano, com a sua economia em rápido crescimento e lucros que puxaram o índice de referência do país para perto de uma máxima histórica. O Goldman Sachs disse que os gestores de ativos de mercados emergentes na Ásia estão com exposição alta (overweight) em Índia, mais que em todos os outros países.