JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America: o que esperar dos 'bancões' na temporada de balanços

Nesta semana, os principais bancos dos Estados Unidos, como JPMorgan (JPM), Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), Wells Fargo e Citigroup (C), divulgarão seus resultados do quarto trimestre de 2024, com previsões de crescimento tanto nos lucros quanto nas receitas.

As divulgações, marcadas para quarta, 14, e quinta-feira, 15, serão acompanhadas de perto pelo mercado, que espera números sólidos, mas também está atento às estratégias de longo prazo e aos possíveis impactos nos preços das ações.

Os grandes bancos de Wall Street esperam encerrar 2024 com um aumento combinado de 15% na receita de trading, atingindo US$ 24,5 bilhões. Este número representa o melhor desempenho para um quarto trimestre em pelo menos cinco anos, impulsionado pela volatilidade do mercado e apostas relacionadas às eleições presidenciais dos EUA, segundo a Bloomberg.

As equipes de ações dos bancos tiveram um trimestre particularmente forte, beneficiando-se das movimentações dos investidores que especularam sobre o impacto das eleições nos preços das ações. “Este será um ano robusto para as atividades de mercado”, afirmou Scott Siefers, analista da Piper Sandler, à Bloomberg. “Há uma percepção implícita de que haverá muita volatilidade, o que é favorável para os desks de trading.”

O trimestre também marca a primeira vez, em quase cinco anos, que os resultados refletem o impacto da redução das taxas de juros.

Em setembro, o Federal Reserve (Fed) cortou sua taxa básica em 50 pontos-base, um movimento que favoreceu as mesas de emissão de dívidas, já que os clientes buscam empréstimos mais baratos. Mas a tendência pressiona a margem de juros líquida (NII), uma das principais fontes de receita dos bancos.

As projeções para a NII no quarto trimestre para os quatro maiores bancos totalizam US$ 62,2 bilhões, uma queda de 3,7% em relação ao mesmo período de 2023, de acordo com estimativas compiladas pela Bloomberg.

Saiba o que esperar dos balanços dos 'bancões':

JPMorgan

O banco divulga seus resultados na quinta-feira, 15, antes da abertura dos mercados norte-americanos. É esperado que o JPMorgan reporte um aumento de lucro e receita no trimestre encerrado em dezembro de 2024.

Analistas projetam ganhos de US$ 3,99 por ação, uma alta de 0,5% em relação ao ano anterior, e receitas de US$ 40,92 bilhões, representando um crescimento de 6,1%, segundo relatório da Zacks.

Revisões recentes das estimativas, que subiram 0,33% nos últimos 30 dias, sugerem otimismo, mas o impacto nos preços das ações dependerá de como os resultados reais se comparam às expectativas. Caso o desempenho supere as previsões, o preço das ações pode subir; se for abaixo, pode haver queda.

Wells Fargo

O Wells Fargo (WFC), maior credor hipotecário dos EUA também divulga seu balanço na quinta, e é esperado que o banco registre um aumento de 3,1% no lucro por ação (EPS), atingindo US$ 1,33 no trimestre encerrado em dezembro de 2024, com receitas projetadas de US$ 20,5 bilhões, uma leve alta de 0,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Nos últimos 30 dias, a estimativa de lucro por ação foi revisada para cima em 0,91%, refletindo o otimismo dos analistas.

Citigroup

O Citigroup deve reportar um crescimento expressivo no lucro por ação, atingindo US$ 1,24 no trimestre, o que representa um aumento de 47,6% na comparação anual.

A receita também deve avançar, alcançando US$ 19,6 bilhões, uma alta de 12,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Analistas ajustaram ligeiramente para cima suas projeções desde o início do trimestre, refletindo otimismo moderado.

Apesar dos números positivos, a reação do mercado tem se mostrado mais sensível ao progresso da empresa em simplificar sua estrutura e reposicionar o negócio, do que aos resultados financeiros propriamente ditos. Após a divulgação do último relatório trimestral, as ações do Citi recuaram, um sinal de que os investidores continuam atentos à estratégia de longo prazo da gestão.

Goldman Sachs

O Goldman Sachs anunciará seus resultados do quarto trimestre na quarta, antes da abertura do mercado, com analistas projetando crescimento na receita e na renda líquida de juros.

Segundo dados da Visible Alpha, entre os 13 analistas que acompanham a ação, sete recomendam "compra" ou equivalente, enquanto seis sugerem "neutro". O preço-alvo médio consensual de aproximadamente US$ 617 indica um potencial de alta de 10% em relação ao fechamento da última sexta-feira, que ficou em US$ 560.

A previsão de Wall Street é de uma receita de US$ 12,3 bilhões, o que representa um crescimento de 8,7% na comparação anual. O rendimento líquido de juros deve atingir US$ 2,1 bilhões, acima dos US$ 1,34 bilhão registrados no mesmo período do ano anterior, refletindo o impacto positivo do terceiro trimestre, que superou as expectativas.

Bank of America

O Bank of America (BAC), o segundo maior banco dos Estados Unidos, deve apresentar um crescimento de 12,9% no lucro por ação (EPS), com estimativa de US$ 0,79 para o quarto trimestre de 2024. A receita projetada é de US$ 25,25 bilhões, marcando um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o consenso da Zacks.

Os analistas revisaram ligeiramente para cima suas expectativas nas últimas semanas, com a estimativa de EPS subindo 0,5% nos últimos 30 dias, refletindo uma visão mais otimista para o desempenho do banco.

O balanço será divulgado na quinta-feira, 16.