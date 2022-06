JPMorgan está se preparando para um ‘furacão’ na economia, diz Jamie Dimon

Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, disse que o maior banco dos Estados Unidos está se preparando para um “furacão” na economia global e aconselhou investidores a ficarem alertas.

“Eu disse que havia nuvens de tempestade, mas vou mudar [minha avaliação]. É um furacão”, disse ele em conferência com investidores na quarta-feira, segundo a CNBC. “É melhor se preparem”, alertou. Dimon afirmou que o próprio banco está se preparando para a turbulência ao ser conservador em seu balanço.

São dois os principais temores do CEO. O primeiro é o aperto monetário promovido pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano), que sinalizou uma reversão em seu programa de compra de títulos de emergência somado ao encolhimento do balanço patrimonial. Chamado de aperto quantitativo, a medida deve começar este mês.

O segundo é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que pode afetar o setor de commodities. “Não estamos tomando as medidas adequadas para proteger a Europa do que vai acontecer com o petróleo no curto prazo”, afirmou o CEO.