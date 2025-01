JPMorgan aumenta salário do CEO para US$ 39 milhões após resultado histórico no 4º tri

Após encerrar o ano de 2024 com resultados históricos no quarto trimestre, o JPMorgan Chase (JPM), maior banco dos Estados Unidos, decidiu aumentar o salário anual do CEO Jamie Dimon para US$ 39 milhões.

O conselho de administração do banco informou aos reguladores que Dimon recebeu um salário base de US$ 1,5 milhão e um bônus de US$ 37,5 milhões com base em seu desempenho em 2024. Segundo informações da Bloomberg, o pagamento do executivo em 2024 foi 8,3% maior que em 2023, quando ele recebeu um total de US$ 36 milhões.

Em documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, o conselho do JPMorgan afirmou que, durante 2024, sob a liderança de Dimon, o banco “continuou a atender clientes e consumidores em um cenário macroeconômico global dinâmico, caracterizado por tensões geopolíticas e incertezas econômicas contínuas.”

No quarto trimestre do ano passado, impulsionado pela volatilidade do mercado financeiro e pela recuperação econômica dos Estados Unidos, o banco teve um lucro líquido de US$ 14 bilhões, um aumento de 50% em relação ao quarto trimestre de 2023. Já a receita teve crescimento de 10%, chegando a US$ 43,7 bilhões, impulsionada pelo desempenho de trading e por ganhos em outras áreas estratégicas.

De olho no futuro

No comunicado enviado à SEC, o JPMorgan também informou que o executivo e sua família planejam vender 1 milhão de ações do banco, assim como no ano passado, “para fins de diversificação financeira e planejamento tributário.” Segundo a Bloomberg, atualmente o CEO e seus familiares possuem cerca de 7,5 milhões de ações.

Com 68 anos, Dimon está no comando do JPMorgan há quase duas décadas. Há anos, o mercado questiona quem irá substituí-lo quando ele decidir se aposentar.

No informativo enviado à SEC, o conselho de administração ressaltou que, ao avaliar a decisão sobre o aumento de remuneração do executivo, levou em conta o trabalho contínuo do CEO para formar executivos de alto nível que irão liderar o banco “hoje e no futuro”.

O JPMorgan é o segundo grande banco americano a anunciar a remuneração do CEO em 2024. Antes dele, o Goldman Sachs Group informou que pagou US$ 39 milhões ao CEO David Solomon, 26% a mais que em 2023.