JP Morgan: queda das bolsas com choque do petróleo empobrece investidor

O mundo já sobreviveu a vários choques do petróleo. O embargo árabe de 1973. A crise de 1979. A disparada de preços após a guerra na Ucrânia, em 2022. Em todos esses episódios, o mecanismo era conhecido: menos oferta, preços mais altos, economia desacelerada. Doloroso, mas reversível.

O que o JP Morgan descreve agora é diferente — e potencialmente mais perigoso.

Segundo análise do banco, o verdadeiro risco de um novo choque petroleiro não está na fila do posto de gasolina. Está na tela do celular, no aplicativo de investimentos, no extrato da aposentadoria. E o efeito dominó que pode se seguir tem o poder de transformar um problema de oferta em uma destruição de demanda, o que é muito mais difícil de reverter.

O gatilho

O banco usa como ponto de partida um modelo do próprio Federal Reserve, o banco central americano: cada aumento de US$ 10 no barril de petróleo empurra a inflação 0,35 ponto percentual para cima. Em um cenário de conflito que mantenha o barril próximo a US$ 100 por três a seis meses, a inflação adicional chegaria a 1,4%. Quanto mais longo o conflito, maior o estrago.

Os mercados futuros já precificam o petróleo Brent acima dos níveis pré-conflito até meados de 2027 — mesmo que a tensão se resolva rapidamente, a volta à produção plena seria lenta.

O elo frágil: a bolsa

Aqui está o ponto central da análise do banco. O choque inflacionário do petróleo não atinge o consumidor apenas pelo preço da gasolina ou pelo encarecimento do frete em rotas como o Mar Vermelho e o Estreito de Ormuz. Ele atinge pela bolsa de valores — e é esse o mecanismo que transforma um choque de oferta em algo mais do que um problema de demanda.

O raciocínio é direto: petróleo mais caro → inflação maior → pressão sobre os mercados financeiros → queda nas ações.

E aí entra o chamado efeito riqueza.

Quando a ação vale menos, o consumidor gasta menos

Nos últimos 18 meses, os americanos vinham gastando acima do crescimento de sua renda. O motivo: o patrimônio deles estava nas máximas históricas. Hoje, 25% do patrimônio líquido das famílias americanas está alocado em ações — o maior percentual já registrado.

Quando a bolsa sobe, as pessoas se sentem ricas — mesmo que não tenham vendido nada. Gastam mais, investem mais, consomem com mais confiança. É o efeito riqueza funcionando a favor. O problema é que ele funciona nos dois sentidos.

Uma queda nas ações — mesmo que apenas "no papel" — faz o consumidor se retrair. E se isso coincide com preços mais altos na bomba de gasolina, o aperto é duplo.

O efeito dominó

O JP Morgan projeta que um barril sustentado a US$ 90 já seria suficiente para derrubar o S&P 500 entre 10% e 15%. Se o preço avançar para US$ 120, a venda de ações se intensifica.

A partir daí, os dominós caem em sequência: cada queda de 10% na bolsa americana reduz o consumo das famílias em 1%. Combinada com a inflação do petróleo, a contração se amplifica. Mercados fora dos Estados Unidos e emergentes — historicamente mais sensíveis a choques de crescimento global — tendem a sofrer ainda mais.

O resultado final não seria apenas uma economia mais cara. Seria uma economia que para de crescer pela falta de demanda — o tipo de cenário mais difícil de reverter com política monetária ou reservas estratégicas.

A ressalva

O banco é cauteloso em afirmar que nada disso é inevitável. Um conflito breve pode limitar os danos, assim como aconteceu na Guerra do Golfo entre 1990 e 1991, quando os preços dobraram mas normalizaram em três meses. Ajustes na política monetária, intervenção fiscal e aumento de produção — especialmente do xisto americano — podem amortecer o impacto.

A independência energética relativa dos Estados Unidos também coloca o país em posição mais resiliente do que seus pares internacionais.

Mas a combinação de famílias americanas mais expostas à bolsa do que em qualquer outro momento da história e um choque externo de energia cria uma vulnerabilidade assimétrica que o mundo ainda não testou nessa escala.