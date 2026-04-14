JP Morgan lucra US$ 16,5 bilhões, mas Dimon aponta riscos à frente

A temporada de resultados dos grandes bancos americanos começou, e o JP Morgan divulgou nesta terça-feira, 14, lucro líquido de US$ 16,49 bilhões no primeiro trimestre, avanço de 13% em igual período de 2025.

A receita total chegou a US$ 50,54 bilhões, alta de 10% na comparação anual e US$ 1,37 bilhão acima da estimativa de US$ 49,17 bilhões compilada pela LSEG e divulgada pela CNBC.

No lucro por ação, o banco entregou US$ 5,94 — US$ 0,49 maior do que os US$ 5,45 projetados pelos analistas, um avanço de, aproximadamente, 9%.

A renda fixa e o banco de investimento foram os principais vetores do trimestre, segundo dados compilados pela CNBC.

O setor financeiro estadunidense vive, há alguns trimestres, a retomada das operações de fusões e aquisições (M&A, em inglês) e emissões de dívida trouxe de volta receitas se perderam em meio aos juros altos.

O que preocupa Dimon

Os números, porém, não apagaram o tom cauteloso do presidente-executivo do JP Morgan, Jamie Dimon, apesar de citar que a economia americana mostrou resiliência no trimestre.

As famílias consumiram mais e as empresas honraram mais dívidas, mas o que vem pela frente é menos claro, de acordo com fontes ouvidas pela CNBC. E o banco está se preparando para operar em ambientes adversos.

"Existe um conjunto de riscos cada vez mais complexo — como tensões geopolíticas e guerras, volatilidade dos preços da energia, incerteza comercial, grandes déficits fiscais globais e preços elevados de ativos", disse Dimon.

"Embora não possamos prever como esses riscos e incertezas se desenrolarão, eles são significativos e reforçam a razão pela qual preparamos a empresa para uma ampla gama de cenários", acrescentou.

Entre os elementos que pesam sobre o setor estão a expansão do crédito privado, a disrupção provocada pelos novos modelos de inteligência artificiale a guerra no Irã, iniciado em fevereiro deste ano.

O resultado do JP Morgan chega um dia após o Goldman Sachs divulgar balanço com receita recorde em negociação de ações, também acima das projeções.

Nesta mesma terça-feira, 14, o Citigroup e o Wells Fargo publicaram seus números. Já o Bank of America e o Morgan Stanley completam o ciclo na quarta-feira, 15.