JP Morgan eleva recomendação da Petrobras e destaca pagamento de dividendos

O JP Morgan elevou a recomendação de Petrobras de neutra para compra. O banco também elevou o preço-alvo das ações preferenciais e ordinárias de R$ 30,50 para R$ 41. Frente ao fechamento de sexta-feira, 9, o potencial de alta é de 21,5% e 35,4%, respectivamente.

Em relatório publicado, a equipe de analistas do banco destacou que embora a nova administração mude de estratégia, as mudanças não são tão significativas, o que significa que a estatal permanece como uma ação subvalorizada gerando fluxo de caixa livre substancial.

Os analistas disseram que visitaram a administração da companhia com investidores na semana passada e ouviram que o capex (investimento) aumentará em iniciativas de baixo carbono, mas o foco principal permanece em atividades de exploração e produção.

Preço e dividendos

Sobre o pagamento de dividendos, a equipe de analistas destacou que os eles podem ser menores eventualmente, mas devem ser pagos trimestralmente e em linha com as principais petrolíferas do mundo.

Já a política de preços, será seguida em uma faixa estreita que, para os analistas não está tão distante da paridade de preços anterior. “Dada a geração substancial de fluxo de caixa livre da empresa, acreditamos que a recompensa do risco é favorável e, como tal, elevamos nossa recomendação de volta para ‘overweight’.’

Os analistas disseram ainda que a administração da Petrobras manifestou a intenção de continuar seguindo a política existente, que exigiria aumentos de preços. “Este tem sido o motivo de estresse em todas as formas de governo no passado. Mas a principal mensagem para nós é que os três pilares principais - preços, disciplina de capital e dividendos - mudaram um pouco, mas a governança permanece. E isso garante nosso upgrade para ações da Petrobras.”