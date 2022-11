JCDecaux acelera Digital Out of Home e destaca papel do marketing no uso estratégico de dados

O que uma empresa de Out of Home faz em um evento de tecnologia, com temas como metaverso? A JCDecaux, empresa especializada em mobiliário urbano e publicidade exterior, está no Web Summit 2022 para explicar a modernização da mídia e como estão avançando no ecossistema digital. “Viemos para o Web Summit pela primeira vez três ou quatro anos atrás. E foi estranho. Somos a mídia mais antiga do mundo, estamos aqui há ‘milhares de anos’”, comenta François-Xavier Pierrel, Global Chief Data Officer da JCDecaux, que apresentou hoje a palestra “D is for Data?”.

No painel, ele contou que ao longo principalmente da última década, empresas de diversos portes dedicaram equipes especializadas em dados para responder aos desafios da Inteligência artificial e da ciência de dados. Mas segundo FX, colocar os dados no centro de uma organização significa ir além desse ponto e tornar os dados acessíveis ao maior número possível de pessoas, da maneira mais simples possível.

Em entrevista à EXAME e à ZMES, o executivo, que é responsável pela estratégia global de dados para acelerar a transformação digital do out of home na JCDecaux, destacou que o segmento tem tudo a ver com tecnologia, em termos de plataforma, recursos, mídia programática e capacidade data driven.

FX reforçou que tradicionalmente mídias como o Digital Out of Home, jornal, digital e mídia programática são conhecidos pelo alcance massivo. “Se você está lançando uma campanha em São Paulo ou em qualquer cidade você tem um alcance massivo, e você sabe que pode impulsionar sua marca criando conexão com os consumidores. O investimento que estamos fazendo e que está agora disponível pela JCDecaux com soluções digitais no Brasil é na nossa capacidade de mensurar, de provar a eficiência do lado da marca, mas também na performance, que é um território mais data driven”, diz.

Falando sobre o seu painel, ele disse que uma das principais mensagens é sobre o aprendizado da JCDecaux em sua jornada de transformação digital. Segundo ele, o objetivo é devolver o máximo de conhecimento aos profissionais de marketing. “Agora que criamos as capacidades e uma fundação muito forte, queremos devolver para os marketeiros para que eles façam melhor o que eles já fazem no dia a dia, porque eles são os especialistas, eles são o coração das empresas. Nós precisamos devolver os dados para que eles operem melhor. Essa é a mensagem-chave para eles.”

