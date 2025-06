JBS vai pagar R$ 2,2 bilhões em dividendos na próxima terça

Desde segunda-feira as ações da JBS deixaram de ser negociado na B3. A companhia estreou nesta sexta na Bolsa de Nova York com o código JBS. No Brasil, serão negociados BDRs com o código JBSS32.

Estreia na NYSE consolida dupla listagem

A estreia marca o avanço da companhia na sua estratégia de diversificação internacional, consolidando sua dupla listagem, com presença tanto na bolsa americana quanto na brasileira.

O movimento gera expectativa sobre o impacto que a entrada da empresa na NYSE terá, atraindo um novo perfil de investidores globais. Analistas acreditam que a listagem nos EUA pode resultar em um "re-rating" das ações da JBS, aproximando seus múltiplos dos concorrentes internacionais, como a Tyson Foods.

"Estar na NYSE nos posiciona mais próximos dos grandes centros de investimento globais, fortalecendo nossa capacidade de executar nossa estratégia de crescimento, inovação e de entrega de valor aos nossos acionistas, colaboradores e comunidades", afirmou Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, em nota.

O principal objetivo da dupla listagem é destravar valor para a companhia, adequando sua estrutura de capital ao perfil global e diversificado da JBS, além de ampliar sua capacidade de investimento.