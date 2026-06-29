JBS sobe no pré-mercado em NY após inclusão oficial no Russell 3000

Os ADRs da JBS, os American Depositary Receipts, ou recibos de ações de empresas de fora dos Estados Unidos que são negociados diretamente nas bolsas americanas, operam em alta no pré-mercado de York nesta segunda-feira, 29. Por volta das 9h32 (horário de Brasília), os papéis avançavam 1,06%, após terem fechado a sexta-feira, 26, com ganho de 1,58%.

A sequência de alta acontece em meio à entrada oficial da companhia no índice Russell 3000, um dos principais indicadores do mercado acionário dos Estados Unidos.

Na sexta, 26, a FTSE Russell oficializou a inclusão da JBS no índice Russell 3000 ao divulgar a composição definitiva da reconstituição de seus índices acionários nos Estados Unidos. A nova carteira passa a vigorar na abertura do pregão desta segunda-feira na Bolsa de Nova York, às 10h30 (no horário de Brasília).

A JBS foi incluída no indicador cerca de um ano após concluir sua dupla listagem. As ações da companhia passaram a ser negociadas na New York Stock Exchange (NYSE) em 13 de junho de 2025. Na carteira definitiva, a empresa aparece como JBS NV, sob o ticker JBS, classificada no setor de bens de consumo básico.

O que é o Russell 3000

O Russell 3000 reúne aproximadamente as 3 mil maiores empresas do mercado estadunidense e serve de base para a divisão entre o Russell 1000, que concentra as companhias de maior valor de mercado, e o Russell 2000, voltado às small caps.

Com valor de mercado de aproximadamente US$ 13 bilhões, a JBS está entre as maiores empresas adicionadas à reconstituição deste ano, com perfil compatível ao Russell 1000, embora a FTSE Russell não detalhe publicamente a composição dos subíndices.

A inclusão em índices de referência costuma ampliar a visibilidade das empresas entre investidores internacionais e pode gerar fluxo comprador por parte de ETFs e fundos passivos que replicam essas carteiras.

A companhia já havia sido incluída na lista preliminar do Russell 3000 em maio. Na ocasião, analistas do Citi afirmaram que a entrada no índice representava a primeira validação de que a listagem na NYSE começava a ampliar estruturalmente a liquidez da empresa, além de abrir caminho para futuras inclusões em outros índices do mercado americano.