JBS recebe sinal verde da Nyse para listagem de ações da holding

A JBS informou nesta sexta-feira, 6,que recebeu a aprovação definitiva da Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) para a listagem das ações da JBS N.V., holding global que passa a ser a controladora direta das operações da companhia.

A medida integra o processo de dupla listagem da empresa, que busca ampliar seu acesso ao mercado internacional de capitais.

Com isso, a JBS N.V. terá a listagem primária nos Estados Unidos, e as negociações de suas ações na Nyse estão previstas para começar no próximo dia 12 de junho, sob o ticker “JBS”, segundo comunicado enviado ao mercado.

No Brasil, os investidores poderão acompanhar os papéis da empresa por meio de BDRs (Brazilian Depositary Receipts). Os certificados passarão a ser negociados na B3 a partir da próxima segunda-feira, 9, sob o código “JBSS32”.