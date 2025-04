JBS recebe aval da SEC e convoca assembleia para votar dupla listagem na NYSE

A empresa de alimentos JBS (JBSS3) deu um passo decisivo em direção à sua tão aguardada dupla listagem.

Na noite de segunda-feira, 22, a companhia informou que recebeu o aval da SEC (Securities and Exchange Commission), reguladora do mercado de capitais dos Estados Unidos, para listar suas ações na Bolsa de Nova York (Nyse).

Com isso, o conselho de administração convocou uma assembleia geral extraordinária para o dia 23 de maio, quando os acionistas irão decidir sobre a operação. Caso aprovada, a expectativa da companhia é iniciar a negociação dos papéis nos Estados Unidos já em junho.

O movimento, que ainda depende de aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), marca um momento histórico para a companhia. "Acreditamos que essa operação vai aumentar nossa visibilidade no cenário internacional, atrair novos investidores e fortalecer ainda mais nossa posição como líder global de alimentos", afirmou Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, em nota.

O projeto de listagem nos EUA não é novo, mas ganhou tração com a assinatura de um acordo estratégico entre a J&F, holding controladora da empresa, e o BNDESPar, que detém cerca de 20,8% do capital da companhia.

Pelo acerto, a holding dos irmão Batista oferecerá uma espécie de seguro de até R$ 500 milhões ao banco de fomento, caso as ações da JBS não atinjam determinado patamar de valorização até dezembro de 2026.

Em troca, o BNDESPar se comprometeu a não votar na assembleia, o que, na prática, deixou a decisão nas mãos dos minoritários – grupo que já sinalizou apoio ao plano.

Potencial de valorização

O mercado vê a dupla listagem da JBS com bons olhos. Desde o anúncio do acordo, as ações da companhia acumulam alta superior a 30%. Analistas projetam que, com a negociação dos papéis nos EUA, a companhia possa ser incluída no índice Russell 1000 logo na estreia e, após seis meses, se tornar candidata ao S&P 500 — movimento que atrairia investidores passivos e impulsionaria ainda mais os papéis.

Além disso, mais de dois terços da receita da JBS já vêm de produtos fabricados fora do Brasil, o que reforça a lógica de uma listagem primária nos Estados Unidos. Apenas 13% do faturamento da companhia nos primeiros nove meses de 2024 teve como destino o mercado brasileiro.

A expectativa é que, ao se aproximar dos múltiplos de valuation de pares globais como Tyson Foods e Smithfield, a JBS consiga destravar valor e ampliar sua base de investidores internacionais.