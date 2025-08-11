JBS, Localiza e MRV divulgam balanços do segundo tri nesta semana; confira a agenda completa

(Eduardo Frazão/Exame)
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11h56.
A temporada de balanços do segundo trimestre de 2025 das empresas listadas na B3 começa a ganhar tração nesta semana. Os destaques do calendário são os balanços da Localiza (RENT3) e da Sabesp (SBSP3) na segunda-feira, 11. Já a JBS (JBSS32) vai divulgar na quarta, 13 de agosto.
Entre as construtoras, Direcional (DIRR3) e MRV (MRVE3) vão reportar os resultados no dia 11 e 12 de agosto, respectivamente.
Confira abaixo as datas e o período previsto do reporte dos resultados:
RUMO07/08/2025
|Empresa
|Data
|WEG
|23/07/2025
|MULTIPLAN
|24/07/2025
|USIMINAS
|25/07/2025
|MOTIVA
|29/07/2025
|BRADESCO
|30/07/2025
|SANTANDER
|30/07/2025
|ECORODOVIAS
|30/07/2025
|ISA ENERGIA
|30/07/2025
|TIM
|30/07/2025
|CSN MINERAÇÃO
|31/07/2025
|GERDAU
|31/07/2025
|MARCOPOLO
|31/07/2025
|VALE
|31/07/2025
|COPASA
|04/08/2025
|CURY
|05/08/2025
|EMBRAER
|05/08/2025
|BBSEGURIDADE
|05/08/2025
|ETERNIT
|05/08/2025
|IGUATEMI
|05/08/2025
|ITAU UNIBANCO
|05/08/2025
|AURA MINERALS
|05/08/2025
|KLABIN S/A
|05/08/2025
|GPA
|05/08/2025
|PETRORIO
|05/08/2025
|RAIADROGASIL
|05/08/2025
|BRASKEM
|06/08/2025
|BRAVA
|06/08/2025
|CEA MODAS
|06/08/2025
|COGNA
|06/08/2025
|COPEL
|06/08/2025
|DEXCO
|06/08/2025
|ELETROBRAS
|06/08/2025
|GUARARAPES
|06/08/2025
|HYPERA
|06/08/2025
|IOCHPE-MAXION
|06/08/2025
|MINERVA
|06/08/2025
|NEOGRID
|06/08/2025
|SANTOS BRASIL
|06/08/2025
|INTER
|06/08/2025
|SUZANO
|06/08/2025
|JSL
|06/08/2025
|REDE D’OR
|06/08/2025
|TOTVS
|06/08/2025
|ALPARGATAS
|07/08/2025
|MOVIDA
|07/08/2025
|ANIMA
|07/08/2025
|ASSAI
|07/08/2025
|AUREN
|07/08/2025
|B3
|07/08/2025
|BOA SAFRA
|07/08/2025
|ENERGISA
|07/08/2025
|ENGIE BRASIL
|07/08/2025
|STONE
|07/08/2025
|FLEURY
|07/08/2025
|LOJAS RENNER
|07/08/2025
|MAGAZINE LUIZA
|07/08/2025
|MELIUZ
|07/08/2025
|PETROBRAS
|07/08/2025
|PETZ
|07/08/2025
|AZZAS 2154
|07/08/2025
|SANEPAR
|07/08/2025
|SMART FIT
|07/08/2025
|TENDA
|07/08/2025
|VIVARA
|07/08/2025
|DIRECIONAL
|11/08/2025
|EVEN
|11/08/2025
|VAMOS
|11/08/2025
|GRUPO NATURA
|11/08/2025
|ITAUSA
|11/08/2025
|LOCALIZA
|11/08/2025
|SABESP
|11/08/2025
|VIBRA
|11/08/2025
|AMERICANAS
|12/08/2025
|MRV
|12/08/2025
|BTG PACTUAL
|12/08/2025
|CVC BRASIL
|12/08/2025
|ENJOEI
|12/08/2025
|SIMPAR
|12/08/2025
|GRUPO MATEUS
|12/08/2025
|HELBOR
|12/08/2025
|SAO CARLOS
|12/08/2025
|CASAS BAHIA
|13/08/2025
|ALLOS
|13/08/2025
|AMBIPAR
|13/08/2025
|MULTILASER
|12/08/2025
|AUTOMOB
|13/08/2025
|JBS
|13/08/2025
|BRADESPAR
|13/08/2025
|BANCO DO BRASIL
|13/08/2025
|ENEVA
|13/08/2025
|EQUATORIAL
|13/08/2025
|HAPVIDA
|13/08/2025
|OCEANPACT
|13/08/2025
|PORTO SEGURO
|13/08/2025
|SLC AGRICOLA
|13/08/2025
|TAESA
|13/08/2025
|TUPY
|13/08/2025
|NUBANK
|14/08/2025
|BANRISUL
|14/08/2025
|COSAN
|14/08/2025
|CSN
|14/08/2025
|VULCABRAS
|14/08/2025
|AZUL
|14/08/2025
|BRF
|14/08/2025
|CEMIG
|14/08/2025
|CPFL ENERGIA
|14/08/2025
|CRUZEIRO DO SUL
|14/08/2025
|CYRELA
|14/08/2025
|DASA
|14/08/2025
|DIMED
|14/08/2025
|GAFISA
|14/08/2025
|MARFRIG
|14/08/2025
|OI
|14/08/2025
|ONCOCLINICAS
|14/08/2025
|SERENA
|14/08/2025
|TECNISA
|14/08/2025
|TRACK FIELD
|14/08/2025
|YDUQS
|14/08/2025
|GOL
|15/08/2025