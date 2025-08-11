Invest

JBS, Localiza e MRV divulgam balanços do segundo tri nesta semana; confira a agenda completa

Entre os bancos, BTG Pactual e Banco do Brasil vão reportar os resultados no dia 12 e 13 de agosto, respectivamente

(Eduardo Frazão/Exame)

Juliana Alves
Repórter de mercados

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11h56.

A temporada de balanços do segundo trimestre de 2025 das empresas listadas na B3 começa a ganhar tração nesta semana. Os destaques do calendário são os balanços da Localiza (RENT3) e da Sabesp (SBSP3) na segunda-feira, 11. Já a JBS (JBSS32) vai divulgar na quarta, 13 de agosto.

Entre as construtoras, Direcional (DIRR3) e MRV (MRVE3) vão reportar os resultados no dia 11 e 12 de agosto, respectivamente.

Veja a agenda de balanços do 2º trimestre de 2025

Confira abaixo as datas e o período previsto do reporte dos resultados:

RUMO07/08/2025

Empresa        Data
WEG23/07/2025
MULTIPLAN24/07/2025
USIMINAS25/07/2025
MOTIVA29/07/2025
BRADESCO30/07/2025
SANTANDER30/07/2025
ECORODOVIAS30/07/2025
ISA ENERGIA30/07/2025
TIM30/07/2025
CSN MINERAÇÃO31/07/2025
GERDAU31/07/2025
MARCOPOLO31/07/2025
VALE31/07/2025
COPASA04/08/2025
CURY05/08/2025
EMBRAER05/08/2025
BBSEGURIDADE05/08/2025
ETERNIT05/08/2025
IGUATEMI05/08/2025
ITAU UNIBANCO05/08/2025
AURA MINERALS05/08/2025
KLABIN S/A05/08/2025
GPA05/08/2025
PETRORIO05/08/2025
RAIADROGASIL05/08/2025
BRASKEM06/08/2025
BRAVA06/08/2025
CEA MODAS06/08/2025
COGNA06/08/2025
COPEL06/08/2025
DEXCO06/08/2025
ELETROBRAS06/08/2025
GUARARAPES06/08/2025
HYPERA06/08/2025
IOCHPE-MAXION06/08/2025
MINERVA06/08/2025
NEOGRID06/08/2025
SANTOS BRASIL06/08/2025
INTER06/08/2025
SUZANO06/08/2025
JSL06/08/2025
REDE D’OR06/08/2025
TOTVS06/08/2025
ALPARGATAS07/08/2025
MOVIDA07/08/2025
ANIMA07/08/2025
ASSAI07/08/2025
AUREN07/08/2025
B307/08/2025
BOA SAFRA07/08/2025
ENERGISA07/08/2025
ENGIE BRASIL07/08/2025
STONE07/08/2025
FLEURY07/08/2025
LOJAS RENNER07/08/2025
MAGAZINE LUIZA07/08/2025
MELIUZ07/08/2025
PETROBRAS07/08/2025
PETZ07/08/2025
AZZAS 215407/08/2025
SANEPAR07/08/2025
SMART FIT07/08/2025
TENDA07/08/2025
VIVARA07/08/2025
DIRECIONAL11/08/2025
EVEN11/08/2025
VAMOS11/08/2025
GRUPO NATURA11/08/2025
ITAUSA11/08/2025
LOCALIZA11/08/2025
SABESP11/08/2025
VIBRA11/08/2025
AMERICANAS12/08/2025
MRV12/08/2025
BTG PACTUAL12/08/2025
CVC BRASIL12/08/2025
ENJOEI12/08/2025
SIMPAR12/08/2025
GRUPO MATEUS12/08/2025
HELBOR12/08/2025
SAO CARLOS12/08/2025
CASAS BAHIA13/08/2025
ALLOS13/08/2025
AMBIPAR13/08/2025
MULTILASER12/08/2025
AUTOMOB13/08/2025
JBS13/08/2025
BRADESPAR13/08/2025
BANCO DO BRASIL13/08/2025
ENEVA13/08/2025
EQUATORIAL13/08/2025
HAPVIDA13/08/2025
OCEANPACT13/08/2025
PORTO SEGURO13/08/2025
SLC AGRICOLA13/08/2025
TAESA13/08/2025
TUPY13/08/2025
NUBANK14/08/2025
BANRISUL14/08/2025
COSAN14/08/2025
CSN14/08/2025
VULCABRAS14/08/2025
AZUL14/08/2025
BRF14/08/2025
CEMIG14/08/2025
CPFL ENERGIA14/08/2025
CRUZEIRO DO SUL14/08/2025
CYRELA14/08/2025
DASA14/08/2025
DIMED14/08/2025
GAFISA14/08/2025
MARFRIG14/08/2025
OI14/08/2025
ONCOCLINICAS14/08/2025
SERENA14/08/2025
TECNISA14/08/2025
TRACK FIELD14/08/2025
YDUQS14/08/2025
GOL15/08/2025
