JBS (JBSS3) anuncia Wesley Batista Filho como novo presidente global de operações

A JBS (JBSS3) informou nesta sexta-feira, 22, que Wesley Batista Filho assumirá o cargo de Presidente Global de Operações da empresa a partir do dia 1º de novembro deste ano.

André Nogueira, atual Presidente de Operações (América do Norte), vai deixar o cargo na mesma data, permanecendo na empresa com um cargo consultivo até o final do ano, quando passará a integrar o conselho consultivo da JBS USA, além de manter seu papel no Conselho de Administração da Pilgrim’s.

O novo presidente global da JBS e filho de Wesley Mendonça Batista e sobrinho de Joesley Batista.

A empresa informou que Wesley Batista Filho continuará se reportando a Gilberto Tomazoni, CEO Global, enquanto Tim Schellpeper, CEO da JBS USA, Brent Eastwood, CEO da JBS Austrália, e Gilberto Xandó, CEO da JBS Brasil, se reportarão a Wesley Batista Filho.

Lucro da JBS (JBSS3) cresceu 151,4% no 1T22

A JBS encerrou o primeiro trimestre de 2022 com um lucro líquido de R$ 5,14 bilhões, em alta de 151,4% em comparação com o mesmo período de 2021.

A receita líquida registrou um recorde, chegando a R$ 90,86 bilhões, um crescimento de 20,8% em relação ao faturamento de R$ 75,25 bilhões do primeiro trimestre do ano passado.

Por sua vez, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado aumentou 46,7% entre janeiro e março, passando de R$ 6,87 bilhões em 2021 para R$ 10,08 bilhões em 2022.

A dívida líquida da JBS caiu 4% na comparação anual, totalizando R$ 66,48 bilhões, contra os R$ 69,27 bilhões do mesmo período de 2021.

Entretanto, a dívida registrou uma alta de 13% em dólares, passando de US$ 10,035 bilhões para US$ 14,033 bilhões.

Com isso, a alavancagem da gigante da proteína animal, ou seja a elação entre dívida líquida e Ebitda, ficou em 1,36 vez em reais e 1,53 vez em dólares no primeiro trimestre de 2022. Uma queda em relação as 1,76 vez e 1,67 vez registradas no primeiro trimestre de 2021.

O resultado financeiro líquido da JBS foi negativo em R$ 210,07 milhões, em forte redução em relação ao resultado negativo de R$ 1,17 bilhão registrado no primeiro trimestre de 2021.