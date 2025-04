Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, vende US$ 31,5 milhões em ações do banco

O CEO do JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, vendeu cerca de US$ 31,5 milhões em ações do banco americano.

Segundo documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) na última segunda-feira, 14, o executivo vendeu 133.639 ações.

O movimento não é inédito. No ano passado, pela primeira vez desde que assumiu o posto de CEO em 2005, Dimon se desfez de parte de suas ações da instituição financeira.

A venda de ações acontece em meio à preparação do JPMorgan para uma transição de liderança. O conselho de administração da instituição afirmou que a sucessão está entre as prioridades do momento, e o próprio CEO declarou que essa é sua tarefa mais importante agora.

Em 2024, o pacote de remuneração de Dimon totalizou US$ 39 milhões, um aumento de 8,3%.

Risco de recessão

Na última sexta-feira, 11, o JPMorgan divulgou que teve um desempenho robusto no primeiro trimestre de 2025, com lucro de US$ 14,6 bilhões (US$ 5,07 por ação), um avanço de 9% em relação ao mesmo período de 2024.

O resultado foi impulsionado principalmente por um salto nas receitas de trading e assessoria em fusões e aquisições (M&A).

O banco, no entanto, aumentou significativamente suas provisões para perdas com crédito, um sinal claro de cautela diante das turbulências que afetam a economia americana.

A medida foi acompanhada de um alerta de Jamie Dimon sobre o risco de recessão, em meio ao aumento da volatilidade nos mercados e às incertezas provocadas pela política tarifária do presidente Donald Trump.

“Os clientes se tornaram mais cautelosos diante do aumento da volatilidade dos mercados, impulsionada por tensões geopolíticas e comerciais”, afirmou Dimon, em comunicado. “A economia está enfrentando uma turbulência considerável, incluindo fatores geopolíticos.”