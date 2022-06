Itaúsa: UBS corta preço-alvo das ações para o menor nível desde 2020

Analistas do UBS-BB reduziram o preço-alvo das ações da Itaúsa (ITSA4), holding do Itaú (ITUB4), de R$ 13 para R$ 12. A projeção de preço justo para os papéis da companhia é a menor do UBS desde 2020, quando o preço-alvo chegou a ser cortado de R$ 15 para R$ 11.

O ajuste reflete a menor expectativa dos analistas sobre as ações da XP, que teve preço-alvo cortado nesta semana de US$ 37 para US$ 31. O Itaú é dono de 9,96% da XP.

Apesar do menor otimismo, o UBS-BB manteve a recomendação de compra para os papéis da Itaúsa e também da XP.

O analistas pontuaram que a ação da Itaúsa (cotada a cerca R$ 9,20) está com "desconto excessivo", de 23,8% em relação à participação da holding em diferentes negócios. O preço-alvo dos analistas considera um desconto de 15%.

"Nossa tese é sustentada por gatilhos de curto e longo prazo, como: potencial desinvestimento adicional na XP, melhora de tendências operacionais de subsidiárias não financeiras e pagamento de dividendos acima do esperado", afirmaram em relatório.

