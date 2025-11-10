Lucro trimestral da Itaúsa sobre para R$ 4,1 bi: dividendo à vista?

A Itaúsa (ITSA4) registrou lucro líquido recorrente de R$ 4,12 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um crescimento de 6% na comparação com igual etapa de 2024, informou a holding controladora do Itaú Unibanco nesta segunda-feira, 10.

O resultado foi puxado principalmente pelo maior resultado recorrente do Itaú e das empresas do setor não financeiro que estão no portfólio da holding.

Já o retorno sobre patrimônio líquido (ROE) recorrente foi de 18,1% — houve recuo de 0,2 ponto percentual ano a ano.

O resultado recorrente proveniente das empresas investidas foi de R$ 4,369 bilhões, crescimento de 7,2% em relação ao ano anterior. Além do melhor resultado Itaú Unibanco no trimestre, houve melhora dos números de Alpargatas, NTS, Motiva e Aegea, que não tem ações listadas. A Copa Energia, também de capital fechado, apresentou resultados estáveis em relação ao 3T24. Já a Dexco teve queda em seus resultados no período.

O setor financeiro cresceu 7,1% no trimestre e o setor não financeiro apresentou alta de 4,4% quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

As despesas administrativas totalizaram R$ 44 milhões, aumento de 3% na comparação anual. Ainda assim, ficou abaixo da inflação (IPCA) acumulada nos últimos 12 meses, que foi de 5,2%, devido a iniciativas de eficiência adotadas no último ano, explica a holding.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 110 milhões no 3T25, aumento de 65% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, principalmente em função dos prêmios (fees) pagos vinculados às iniciativas de liability management (pré-pagamento das 4ª e 6ª emissões).

A dívida líquida da holding teve uma redução de 26% nesse mesmo intervalo, para R$ 697 milhões.

A Itaúsa encerrou o terceiro trimestre com saldo de caixa de R$ 2,385 bilhões, o que representa diminuição de R$ 1,195 bilhão em relação ao final do ano passado. Segundo a holding, o desempenho refletiu, principalmente, o pagamento de proventos e da amortização de dívida e juros, os quais foram parcialmente compensados pelo recebimento de proventos, subscrição de ações e captação realizada no período.