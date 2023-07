Itaúsa (ITSA4) rescinde acordo com XP e prevê efeito positivo de R$ 860 milhões em balanço

A Itaúsa (ITSA4) rescindiu contrato de acionistas com a XP em comum acordo com os demais signatários. Com a rescisão, os membros indicados pela Itaúsa para o Conselho de Administração e para o Comitê de Auditoria da XP renunciarão aos seus cargos “oportunamente”. A Itaúsa deixará de registrar contabilmente o investimento na XP pelo método de equivalência patrimonial e passará a tratá-lo como ativo financeiro mensurado a valor justo.

A mudança contábil deverá gerar um efeito positivo de R$ 860 milhões no resultado do terceiro trimestre. A estimativa considera a taxa de câmbio de sexta-feira, 7, e a cotação das ações da XP no último pregão.

A rescisão do acordo de acionistas faz parte dos planos de desinvestimento da Itaúsa na XP. A Itaúsa ainda tem 4,28% do capital social da XP e 1,51% do capital votante. A companhia voltou a reforçar que dará continuidade à venda de participação na XP por "não se tratar de ativo estratégico". Os recursos obtidos com a venda serão destinados majoritariamente ao reforço de caixa e à ampliação do nível de liquidez, segundo a empresa.