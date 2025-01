Itaúsa (ITSA4) pagará frações de ações geradas por bonificação

A Itaúsa (ITSA4), uma das principais holdings do mercado brasileiro, anunciou que realizará na próxima terça-feira, 28 de janeiro, o pagamento referente às frações de ações resultantes da bonificação aprovada em novembro de 2024. As frações, que surgiram a partir da proporção de 5 novas ações para cada 100 papéis, foram agrupadas e vendidas em leilão na B3 no último dia 15.

No leilão, foram alienadas 332.501 ações escriturais, sendo 44.778 ordinárias e 287.723 preferenciais. O valor líquido obtido foi de R$ 9,06 por ação ordinária e R$ 9,15 por ação preferencial.

O pagamento será feito proporcionalmente às frações a que os acionistas tinham direito, considerando a base de 2 de dezembro de 2024.

Para acionistas registrados diretamente na Itaúsa: O crédito será efetuado pela Itaú Corretora de Valores nas contas indicadas.

Para acionistas custodiados na B3: O pagamento será intermediado pela própria Bolsa, repassando os valores por meio dos agentes de custódia.

Bonificação e aumento de capital

A bonificação, aprovada pelo conselho de administração em 11 de novembro de 2024, faz parte de um aumento de capital de R$ 7 bilhões, que elevou o capital social da companhia para R$ 80,1 bilhões. Foram emitidas 516,4 milhões de novas ações, distribuídas entre papéis ordinários e preferenciais, com o objetivo de aumentar a liquidez das ações e ampliar a base de negociação.

Conforme comunicado da Itaúsa, o aumento de capital e a bonificação visam beneficiar os acionistas com maior volume financeiro e criar valor a longo prazo.