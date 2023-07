Itaúsa (ITSA4) paga R$ 485 milhões em juros sobre capital próprio: veja quem tem direito

A Itaúsa (ITSA4) anunciou nesta quinta-feira que vai distribuir aos acionistas R$ 485 milhões em juros sobre capital próprio, a serem pagos até dia 30 de dezembro de 2024. O valor será acrescentado ao dividendo do exercício de 2023, como informou a companhia em fato relevante.

Quem tem direito a receber?

Os juros sobre capital próprio terão como referência as posições acionárias do encerramento do pregão do dia 25 de julho de 2023. Todos os acionistas que estiverem com seu cadastro devidamente atualizado terão seus direitos creditados automaticamente em suas contas bancárias na data do pagamento.

Juros sobre capital próprio da Itaúsa: qual será o valor pago por ação?

O valor bruto será de R$ 0,05 por ação. Descontado o imposto de renda, de 15% na fonte, a cifra será de R$ 0,04 por ação.