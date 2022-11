Itaúsa (ITSA4): Lucro recorrente cresce 33% para R$ 3,6 bi, mas cai distribuição aos acionistas

A Itaúsa (ITSA4) apresentou lucro líquido recorrente de R$ 3,55 bilhões em balanço do terceiro trimestre divulgado nesta sexta-feira, 11. O resultado foi 33% superior ao do mesmo período do ano passado.

O Itaú correspondeu a R$ 3 bilhões do lucro recorrente, com alta de 17%, e XP, em que a companhia tem desenvestido, a R$ 119 milhões, 30% acima do terceiro trimestre de 2021. Mas foi o setor não financeiro, para o qual a holding tem voltado suas atenções, que apresentou maior crescimento dentro do balanço da Itaúsa, com alta de 213% para R$ 521 milhões.

A transportadora de gás NTS foi a que teve maior contribuição entre as não financeiras investidas pela Itaúsa, com R$ 401 milhões no resultado recorrente final. Já os resultados da Dexco e Alpargatas corresponderam a R$ 61 milhões e R$ 12 milhões, respectivamente, 38% e 72% abaixo na comparação anual. O efeito da Copa Energia, foi positivo em R$ 40 milhões, com alta de 72%.

A CCR, com participação adquirida recentemente pela Itaúsa, passou praticamente em branco, com efeito negativo de R$ 1 milhão. Mas esse número deve aumentar conforme os resultados da concessionária for integrado ao balanço da Itáusa, que comprou cerca de 10% da empresa. Seu lucro, somente no terceiro trimestre, foi de 600 milhões.

Menos distribuição de lucros

Mesmo com resultados mais fortes, a Itaúsa tem reduzido o percentual distribuído a seus acionistas. Nesta sexta, a companhia anunciou que irá pagar R$ 425 milhões em juros sobre capital próprio (JCP), o equivalente ao valor líquido (descontado o imposto) de R$ 0,043809 por ação. O JCP será com base na posição acionária da próxima sexta-feira, 18, e será pago no dia 29 de dezembro.

O valor é equivalente a 0,5% o preço da ação no último fechamento. No acumulado de nove meses, a Itaúsa distribuiu R$ 2,46 bilhões em dividendos e JCP, o equivalente a um payout de 25%. O payout da Itaúsa, que é o percentual do lucro distribuído aos acionistas, era de 94% em 2018 e de 72% em 2019. Em 2021, o payout foi de 31%.

A redução do payout coincidiu com o período de mais investimentos da Itaúsa. De lá para cá, a holding colocou para dentro de seu portfólio participações relevantes da Aegea, Copa Energia e NTS, além da CCR, com participação adquirida neste ano por R$ 2,9 bilhões.

Mimo aos acionistas

Apesar da menor distribuição de lucros, investidores que tinham ações da Itaúsa na última quinta-feira, 10, receberão um "mimo" bilionário da empresa. Como parte do aumento de capital de R$ 63,5 bilhões, eles receberão gratuitamente um nova ação para cada dez de mesma espécie que os acionistas detinham até ontem. A bonificação será efetuada em números inteiros e entrarão na posição dos acionistas na próxima quarta-feira, 16. Ou seja, entrarão para o cáculo do JCP anunciado nesta sexta.