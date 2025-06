Itaúsa (ITSA4) aprova pagamento de R$ 650 milhões em JCPs; veja valor por ação e quem tem direito

O Conselho de Administração da Itaúsa (ITSA4) anunciou nesta segunda-feira, 16, que distribuirá R$ 650 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos acionistas.

De acordo com um comunicado oficial da empresa, o último dia para negociação com direitos será em 20 de junho de 2025, enquanto o pagamento está agendado para 29 de agosto de 2025.

Qual é o valor por ação?

O valor bruto do JCP será de R$ 0,05910 por ação, sem previsão de ajustes ou atualizações, o que, após a dedução do Imposto de Renda, resulta em R$ 553 milhões, ou R$ 0,050 por ação. Os juros, relativos ao exercício de 2025, terão como base a posição acionária do dia 20 de junho de 2025. O pagamento está programado para ocorrer até 29 de agosto de 2025.

No primeiro trimestre de 2025, a Itaúsa registrou um lucro líquido recorrente de R$ 3,9 bilhões, o que representa um crescimento de 8% em comparação ao mesmo período de 2024.