Itaúsa (ITSA4) aprova mais R$ 1,7 bilhão em JCP; lucro sobre 11% no 2º trimestre

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 18h38.
Última atualização em 11 de agosto de 2025 às 19h17.
A Itaúsa (ITSA4) anunciou pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor líquido (já com desconto de imposto de renda) no total de R$ 2,3 bilhões (R$ 2,7 bilhões bruto). Além dos R$ 553 milhões anunciados em 16 de junho (R$ 650 milhões bruto), a holding anunciou que seu conselho de administração aprovou mais R$ 1,7 bilhão nesta segunda-feira, 11. Esse valor adicional será distribuído a quem tiver papéis da empresa no dia 18 de agosto de 2025.
Assim, os proventos líquidos relativos ao primeiro semestre deste ano somam R$ 2,7 bilhões, ou 25 centavos por ação. Isso representa um crescimento de 47% em relação ao mesmo período do ano passado.
Os acionistas que mantiveram suas ações durante os últimos 12 meses encerrados em 18 de agosto terão direito ao recebimento de R$ 11,6 bilhões em proventos brutos. Esse valor corresponde a R$ 1,0645 (bruto) por ação, que, quando dividido pelo preço da ação preferencial na data de hoje, resulta em um dividend yield de 9,8%.
Além do Itaú Unibanco, que responde por 37,2% do portfólio da Itaúsa, Dexco, Alpargatas, Motiva (ex-CCR) são as outras investidas da holding listadas na B3. O portfólio tem ainda Aegea, Copa Energia e a transportadora de gás natural Itaúsa.
No primeiro semestre, o Itaú rendeu R$ 2,726 bilhões em proventos líquidos a holding. O setor não financeiro, com remuneração vinda de Aegea e Copa, totalizou R$ 56 milhões.
A Itaúsa registrou lucro líquido recorrente de R$ 4,037 bilhões no segundo trimestre de 2025. O valor é 11% maior que o registrado um ano antes.
O resultado recorrente proveniente das empresas investidas foi de R$ 4,3 bilhões, crescimento de 11,3% em relação ao ano anterior devido. O desempenho é atribuído ao melhor resultado do Itaú Unibanco, além dos resultados crescentes de Alpargatas e Copa Energia. O setor financeiro cresceu 12% no trimestre e o setor não financeiro apresentou queda de 8% quando comparado com o mesmo período do ano anterior.
A dívida líquida da holding teve uma redução de 30% nesse mesmo intervalo, para R$ 600 milhões, com um alongamento de prazo e redução de custo médio da ordem de 61 pontos-base, para CDI+1,37%. A Itaúsa atribuiu a melhora no perfil de endividamento ao resgate antecipado das debêntures da 2ª série da 4ª emissão, no valor de R$ 1,25 bilhão.
A Itaúsa encerrou o segundo trimestre com saldo de caixa de R$ 4,260 bilhões, o que representa aumento de R$ 680 milhões em relação ao final do ano passado. Segundo a holding, o desempenho refletiu, principalmente, o recebimento de proventos e também subscrição de ações homologada em maio de 2025, que foram parcialmente compensados com a remuneração do período.
"A nossa prática de distribuição de proventos tem sido, até o momento, repassar integralmente os proventos recebidos do Itaú Unibanco em cada exercício social", ressaltou o comunicado.
Juros sobre o capital próprio (JCP) são uma forma de remuneração das empresas aos seus acionistas, similar aos dividendos, mas com uma estrutura fiscal diferente. O JCP é pago pelas empresas a seus acionistas com base no patrimônio líquido da companhia e é deduzido como despesa operacional para a empresa, o que pode resultar em uma economia de imposto.
Ou seja, é um mecanismo que permite que a empresa distribua lucros aos seus sócios, reconhecendo o uso do capital investido, sem ser classificado como dividendos.
A principal diferença entre juros sobre capital próprio e dividendos está no tratamento tributário e na origem do pagamento.
Sim, os juros sobre o capital próprio estão sujeitos ao Imposto de Renda. Para os acionistas, o valor recebido a título de JCP é tributado na fonte à alíquota de 15%. Isso significa que a empresa realiza a retenção do imposto antes de repassar o valor ao acionista.
Vale ressaltar que, embora o JCP tenha essa tributação para o acionista, ele oferece uma vantagem para a empresa, pois é dedutível como despesa, resultando em uma redução na base de cálculo do Imposto de Renda corporativo.