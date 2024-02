Itaú Unibanco compra Avita e amplia atuação em seguros

O Itaú Unibanco (ITUB4) anunciou nesta sexta-feira, 9, que comprou a Avita, uma corretora que é uma das líderes em emissão de seguro garantia judicial. O valor do negócio não foi divulgado.

A compra será realizada em duas etapas. Na primeira, o Itaú adquire 80% do capital social da Avita, controlada pela Prisma Capital, mantendo 20% com os sócios-fundadores. Na segunda etapa, após 5 anos, o banco comprará a participação remanescente do capital social da companhia. A conclusão da operação está sujeita às aprovações dos órgãos reguladores competentes.

Os sócios-fundadores da Avita permanecerão na liderança da operação da empresa. Segundo o banco, a gestão dos negócios da Avita continuará autônoma, e a corretora manterá suas relações comerciais com outras instituições, de modo a ampliar ainda mais a sua participação de mercado na distribuição de seguros nos próximos anos.

Entre os principais objetivos do Itaú Unibanco com a aquisição está a possibilidade de contar com a tecnologia in da plataforma de gestão de seguros da Avita, que permitirá ao banco expandir a distribuição de seguro nas modalidades de garantia e linhas financeiras para clientes do Itaú BBA (as maiores corporações do país) e, no futuro, também para clientes Itaú Empresas.

A Avita foi fundada em 2019 e tem plataforma aberta online de cotação de seguro de garantia judicial. Esta modalidade permite aos clientes a emissão, gestão e controle de vencimentos, renovações e cancelamento de apólices emitidas por diversas seguradoras parceiras.