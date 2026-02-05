Itaú já não está tão descontado na bolsa, mas CEO vê 'múltiplo diferenciado'

O Itaú (ITUB4) é uma das empresas mais negociadas na bolsa brasileira. É o banco de maior peso do Ibovespa, com participação de 8,48% na carteira do índice hoje. Na condição de "blue chip", os papéis de maior liquidez, conseguiu surfar no fluxo abundante de capital estrangeiro da bolsa brasileira neste início de ano. Até agora soma 13,82% de valorização em 2026. Por esse motivo, a ação já não é considerada tão descontada pelos agentes do mercado e alguns já veem pouco espaço para o papel subir ainda mais.

O CEO do banco, Milton Maluhy Filho, lembra que os múltiplos (relação entre preço da ação e resultados da empresa) foram ampliados no ano passado, à medida que os números do Itaú foram superando expectativas e as projeções (guidance) se ajustaram.

"A performance fez com que tivéssemos múltiplos diferenciados aqui. Claro que o investidor está olhando para nossos pares globais", disse o executivo, em coletiva de imprensa sobre os resultados do quarto trimestre de 2025.

O CEO reconhece que 2026 guarda incertezas, mas diz que o Itaú "se sente forte" para enfrenta-las, com uma carteira saudável e um processo de digitalização já concluído.

Possibilidade de revisão de guidance este ano não está descartada. Maluhy explica que as projeções são feitas com as informações que estão disponíveis até então e o banco procura ser o mais preciso possível.

"Quanto mais incerteza você tem, mais disciplina tem o guidance. Ele pode ser revisto diante de qualquer mudança de cenário e se entendermos que há oportunidade de crescer ainda mais a carteira. Vamos acompanhar o ano", concluiu.